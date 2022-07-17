打開家門讓世界走進來 教部媒合境外生走進台灣家庭

教育部「友善台灣-境外學生接待家庭專案計畫」今年6月至9月間推行「暑期接待」活動，由境外生提出日期、地區等相關資訊，再由接待家庭報名進行媒合，藉此鼓勵境外生藉由與我國接待家庭互動，多面向認識臺灣文化，度過充實的暑假。該計畫今年已邁入第13年，迄今已累計培訓超過4794戶接待家庭，成功媒合106個國家或地區、7008位境外學生與3807戶接待家庭交流。

教育部自民國99年起推動接待家庭計畫，今年也不例外。為了讓境外學生對接待家庭計畫有進一步了解，教育部於今年6月野辦理線上境外學生說明會，說明接待家庭計畫的宗旨、申請方式及流程，並安排曾參與的境外生分享經驗。

成功大學越南學生Xuan Thi Thanh Nguyen阮氏青春表示，雖然求學時間主要是待在宿舍，但接待家庭很熱情，對我的關懷從不間斷，時常傳訊息關心我，邀請我下課一起吃飯、出遊、一起過節日，也因此認識許多新朋友。他們就像對待自己的孩子一樣關心我，讓我台灣學習的日子一點也不孤單。

該計畫今年已邁入第13年，迄今已累計培訓超過4794戶接待家庭，成功媒合106個國家或地區、7008位境外學生與3807戶接待家庭交流，其核心精神即以台灣家庭的熱情，為境外學生營造一個溫馨友善的交流環境。

教育部說，有興趣的接待家庭和境外學生，可至接待家庭計畫活動公告網頁報名參加，境外生可提出日期、地區等相關資訊，再由接待家庭報名進行媒合。期盼更多台灣家庭伸出熱情雙手，加入接待境外學生的行列，在多元文化、語言的互動中認識彼此，增廣見聞。