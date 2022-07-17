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廁所太髒學生寧可憋回家？ 教部補助打造五星校園廁所

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
宜蘭縣國華國中廁所則設計校園運動風，以學校游泳、足球、排球等運動團隊為特色，足球造型燈具及瓷磚營造水道意象，牆上並漆有運動圖案及運動達人英文名言。圖／教育部提供
宜蘭縣國華國中廁所則設計校園運動風，以學校游泳、足球、排球等運動團隊為特色，足球造型燈具及瓷磚營造水道意象，牆上並漆有運動圖案及運動達人英文名言。圖／教育部提供

過去曾有孩子因為校園廁所動線不佳，又或是光線差、如廁品質不好，選擇憋整天回家才上。教育部國教署今年共補助235所學校翻新校舍老舊廁所工程款，讓學校進行廁所排水、通風、衛生等修繕，並運用多元材質美化廁所，提供師生舒適、通風好、採光佳及省水節能的如廁場所，預計今年底全數完工。

教育部以澎湖縣中正國小為例，該校教學大樓老舊廁所空間及動線規畫不良、光線昏暗，多數孩童對上廁所「有陰影」，更有家長反映「小孩在校會忍住，回家才願意上廁所」，還有孩子「專程」從教學大樓跑到行政大樓上廁所。

中正國小今年改建教學大樓的廁所，除了硬體設施的改善，更在入口上方特別裝飾了一幅由美術班30位學生共同創作，再由老師燒製而成獨一無二的方磚「拼圖壁畫」，作品展現學生在校園中各種歡笑和活力，使得廁所空間更加煥然一新，改善了學童害怕如廁的情形，也提升師生乾淨舒適的如廁美感環境。

宜蘭縣國華國中整修的西側廁所，則融入學校數理課程特色，如在男廁牆上張貼有數理名人的英文名言、小便斗上方張貼數理特色圖案貼紙，一樓女廁天花板彩繪八大行星，三樓天花板則有化學式圖案；北側廁所則設計校園運動風，以學校游泳、足球、排球等運動團隊為特色，足球造型燈具及瓷磚營造水道意象，牆上並漆有運動圖案及運動達人英文名言。

花蓮縣北埔國小廁所入口採用學校舞蹈隊及足球隊的特色，結合學校吉祥物「北埔小子」，打造鐵件意象，女廁為手拿椰葉擺動舞姿的舞蹈隊，男廁則是展現多元智能踢著球的足球隊，內牆運用碎磁磚拼貼城堡圖案，不僅格局明亮通風沒有異味，上廁所時還能兼顧藝術的欣賞，讓孩童不再害怕上廁所。

國教署表示，學校廁所對孩子成長過程中的身心靈發展佔有非常重要的一環，當廁所不再是陰暗、悶臭的場所，學生都笑著說「從此以後上廁所更開心了」，將持續與各地方政府合作，協助更多的老舊廁所獲得改善，提供校園師生安全舒適的如廁空間。

澎湖縣中正國小改建教學大樓的廁所，讓廁所空間更加煥然一新。圖／教育部提供
澎湖縣中正國小改建教學大樓的廁所，讓廁所空間更加煥然一新。圖／教育部提供
宜蘭縣國華國中整修的西側廁所，則融入學校數理課程特色，如在男廁牆上張貼有數理名人的英文名言、小便斗上方張貼數理特色圖案貼紙。圖／教育部提供
宜蘭縣國華國中整修的西側廁所，則融入學校數理課程特色，如在男廁牆上張貼有數理名人的英文名言、小便斗上方張貼數理特色圖案貼紙。圖／教育部提供

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