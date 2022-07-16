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在職碩專班學生膨脹達5.3萬人 學官互利放水論文貶值

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研究掛帥難推動 全台僅116系所拿學位免寫論文

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據教育部統計，109學年度僅116個系所採用替代方案，可用技術報告等替代學位論文。圖／聯合報系資料照片
根據教育部統計，109學年度僅116個系所採用替代方案，可用技術報告等替代學位論文。圖／聯合報系資料照片

近年政治人物論文抄襲風波頻傳，部分學者亦呼籲，不同學制應設不同學位授予門檻別再以論文為難學生，然而學位授予法已於近年修正，開放部分類型系所可採論文替代方案，但根據教育部統計，採用替代方案的系所仍少，109學年度僅116個系所。

為保留各系所學位授予彈性，學位授予法第七條修正，放寬藝術類、應用科技類或運動類碩士班，論文可用作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替；若為就專業實務取向的碩士班，論文也可用專業實務報告代替。

然而修法上路多年，根據教育部統計至109學年，全台僅116個系所依學位授予法第七條第二項規定，經學校教務校級會議通過，以作品、成就證明連同書面報告、技術報告或專業實務報告代替論文。

以技術報告等替代論文的科系少之又少。一名私立大學高層指出，校內學位論文考試辦法已讓系所自行提出申請，但未有系所提出，在於不容易達成品質管理，格式、資料認定等不易設立評斷尺規。

該名高層也說，其實有份量的專業報告難度不會比碩士論文低，甚至對部分學生而言，撰寫碩士論文反而更為容易、也更單純。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，國人讀碩士優先選擇研究型大學，教授以論文升等為主、技術升等少，評鑑又多參採核心期刊論文數，論文升等掛帥，於指導學生上便不會朝非論文型態發展。

元智大學資訊學院院長詹前隆表示，教授仍傾向讓學生撰寫論文，若學生是具備實務經驗的在職專班學生，論文則可轉變為實物型主題，有別於一般研究生研究型主題。即便國外很多大學不再強制碩士生必須繳交論文，國內習慣成自然，論文所展現的創新價值、學術嚴謹程度，教授也較容易判斷。

教育部 元智大學

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