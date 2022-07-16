在職碩專班學生膨脹達5.3萬人 學官互利放水論文貶值

碩士在職專班開辦逾20年來被視為大學的小金庫，在學人數至今膨脹至5.3萬人，也遭各界戲稱是學位量販。教授評析，政治人物求學歷充面子、民眾盼靠學位升遷加薪，學校從中收取學雜費形成盤根錯節的共生結構，特殊背景導致其結構很難不變質，也讓外界對專班與碩論價值愈來愈存疑。

教育部20年前開始推動在職專班，除了加薪、升等需要，加上國人對高學歷的迷思，在職碩專班於開辦之初225人人數逐年攀升膨脹，根據教育部統計資訊，公私立學校在職碩專班107學年正式學籍在學生達5萬2443人，108、109學年均達5.2萬人，110學年更達5萬3174人。

台師大為協助教師進修，近年來在職碩專班報到率均可達9成；但部分私校則將此視為金雞母廣納學生，台師大教授徐國能說，民眾需要學位助職場升遷、政治人物則需要學歷充面子，部分私校則藉此賺錢，學校和特殊身份學生間形成共生結構，也讓在職碩專班標準確實有別於一般碩士班。

徐國能說，有些專班學生甚至回頭要求老師不要太嚴苛，讓部分老師也不願意上在職專班課程，如此一來結構很難不變質，也導致外界對專班與碩論價值愈來愈存疑。

一名私立大學校長就坦言，在職碩專班如EMBA等，國外也多是有頭有臉的人在讀，一方面學習新知另一方面交朋友，學制本身沒有問題，但國內常見狀況是因為專班生組成特殊、多是社會人士，既然本業不在讀書，教授也因此待專班生不若一般生嚴格。

該名校長談到，竟然學校都要授予學位，對論文、教學品質應做好基本要求，90%的責任則在於指導教授能否把關，否則在職專班的信譽只會更不值錢。

私校工會理事長尤榮輝則說，在職人士願花時間進修本來是好事，如今碰到政治人物後便走調，在職專班被扭成輕鬆獲取學位的管道，甚至演變成學官互利，教授出賣良知讓政治人物獲得學位，淪為論文抄襲都沒關係。

尤榮輝談到，由於大學學術自主無法以法律嚴加約束，但教授放水仍要給予譴責，學校也要約束教授行為，才不會讓專班的性質愈走愈偏。