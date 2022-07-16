境外生入境再鬆綁 新增大學交換生、短期華語生

教育部今天表示，已於7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，再新增各大學簽約的外籍交換生、研習華語2個月以上的華語生。入境檢疫比照國內規定，採居家檢疫3天以及4天自主防疫。

隨疫情趨緩，教育部再鬆綁111學年度大專校院境外生入境專案，日前已開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金授獎生，以及雙邊互惠和特殊外交考量等短期研究學生入境，今天則再新增兩類，分別為依學校簽約招收的外籍交換生，以及來台研習華語2個月以上的外籍生。

教育部指出，境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生，可於今年8月1日起入境，短期華語生則可於7月15日起入境，其他如優華語計畫、特殊外交考量的學生則延續110學年度作法，目前持續辦理中。

教育部表示，學生入境後仍須採居家檢疫3天以及4天自主防疫，檢疫場所則為國內合格的防疫旅館，或經地方衛生單位核可的學校檢疫宿舍。

教育部也說，若防疫旅館或學校隔離宿舍床位不足時，學校可報教育部後由本部協調集檢所提供床位。