聽新聞
test
0:00 / 0:00
境外生入境再鬆綁 新增大學交換生、短期華語生
教育部今天表示，已於7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，再新增各大學簽約的外籍交換生、研習華語2個月以上的華語生。入境檢疫比照國內規定，採居家檢疫3天以及4天自主防疫。
隨疫情趨緩，教育部再鬆綁111學年度大專校院境外生入境專案，日前已開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金授獎生，以及雙邊互惠和特殊外交考量等短期研究學生入境，今天則再新增兩類，分別為依學校簽約招收的外籍交換生，以及來台研習華語2個月以上的外籍生。
教育部指出，境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生，可於今年8月1日起入境，短期華語生則可於7月15日起入境，其他如優華語計畫、特殊外交考量的學生則延續110學年度作法，目前持續辦理中。
教育部表示，學生入境後仍須採居家檢疫3天以及4天自主防疫，檢疫場所則為國內合格的防疫旅館，或經地方衛生單位核可的學校檢疫宿舍。
教育部也說，若防疫旅館或學校隔離宿舍床位不足時，學校可報教育部後由本部協調集檢所提供床位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言