快訊

台大高門檻審查「林智堅論文抄襲案」 趙少康：保障爛貨？

BA.5首例社區感染個案 5密切接觸者PCR結果出爐

台南廟會傳槍響大亂鬥畫面曝光 員警掛彩帶回64人調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外生入境再鬆綁 新增大學交換生、短期華語生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
境外生入境再鬆綁。示意圖，圖中人物非新聞當事人。本報資料照片
境外生入境再鬆綁。示意圖，圖中人物非新聞當事人。本報資料照片

教育部今天表示，已於7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，再新增各大學簽約的外籍交換生、研習華語2個月以上的華語生。入境檢疫比照國內規定，採居家檢疫3天以及4天自主防疫。

隨疫情趨緩，教育部再鬆綁111學年度大專校院境外生入境專案，日前已開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金授獎生，以及雙邊互惠和特殊外交考量等短期研究學生入境，今天則再新增兩類，分別為依學校簽約招收的外籍交換生，以及來台研習華語2個月以上的外籍生。

教育部指出，境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收的外國交換學生，可於今年8月1日起入境，短期華語生則可於7月15日起入境，其他如優華語計畫、特殊外交考量的學生則延續110學年度作法，目前持續辦理中。

教育部表示，學生入境後仍須採居家檢疫3天以及4天自主防疫，檢疫場所則為國內合格的防疫旅館，或經地方衛生單位核可的學校檢疫宿舍。

教育部也說，若防疫旅館或學校隔離宿舍床位不足時，學校可報教育部後由本部協調集檢所提供床位。

教育部 華語 居家檢疫 交換生

延伸閱讀

教育部證實日新工商停招 全校僅剩140生、14名教職員

網球／約克維奇還沒請客 基里洛斯討債：我的晚餐呢？

中職／劉家翔獲桃猿指名壓力釋放 想跟大學長陳禹勳學習

屏東+861 嬰幼兒莫德納疫苗施打即起屏基網路預約

相關新聞

境外生入境再鬆綁 新增大學交換生、短期華語生

教育部今天表示，已於7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，再新增各大學簽約的外籍交換生、研習華語2個月以上的華...

獨／接替管中閔、蘇慧貞 文大董事會補選這兩人出線

文化大學董事會於年初改選，選出台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任董事，但今年5月旋即閃辭。文大日前依法進行補選董事，...

網紅吳鳳體驗通學廊道 新北工務局：力拚年底完成50校

新北市推動「通學廊道安全改善計畫」，也邀請網紅吳鳳親身體驗。新北市工務局長詹榮鋒表示，養工處最近分別完成海山高中和板橋沙...

建構綿密輔導支援網 北市校園學生心理輔導暑假不打烊

台北市教育局暑假期間和張老師基金會合作，規劃辦理「疫起，在一起 青少年心理健康實施計畫」，結合張老師網路平台建置「疫起，...

國中課後教師鐘點費15年未調 教團籲各級學校一視同仁

行政院今年4月公告修正「公立大專兼任教師鐘點費支給基準表」平均調幅逾4%，但全國教育產業總工會今天出面呼籲，中小學兼任與...

公立大專兼任鐘點費調高 全教產：應至少調高到每分鐘10元

行政院今年4月公告修正公立大專兼任教師鐘點費支給基準表，調高超過4%。全國教育產業總工會今天呼籲，中小學等各級教師的鐘點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。