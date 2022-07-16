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獨／接替管中閔、蘇慧貞 文大董事會補選這兩人出線

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
管中閔、蘇慧貞接下文化大學董事職務，僅三個月卻雙雙閃辭，近日已補選出新的董事成員。本報資料照片
管中閔、蘇慧貞接下文化大學董事職務，僅三個月卻雙雙閃辭，近日已補選出新的董事成員。本報資料照片

文化大學董事會於年初改選，選出台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任董事，但今年5月旋即閃辭。文大日前依法進行補選董事，今天內部證實，董事會已完成補選選出前任校長徐興慶、法律系講座教授劉宗德出任新董事。

文化大學前董事長今年初選出第19屆董事會，選出台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人入主董事席次並譽為「頂大派」，盼能為文大帶來新氣象，但文大董事會內部派系角力頻傳，兩人隨即於5月中旬時雙雙閃辭。

若學校董事於任期中請辭出缺，董事會應依《私校法》第26條第1項規定補選，並需將董事請辭與補選情形報教育部核定。近日內部消息指出，文大日前已完成董事會補選，選出前校長徐興慶以及行政法專家劉宗德出任，徐興慶已報教育部獲核定，劉宗德則正等候教育部行政程序。

一名董事成員指出，董事長陳泰然為台大前任副校長，還是希望可以持續拉拔文化大學邁向頂大、持續招募優秀教授擔任文大師資，文大校務基金等都沒有問題，加上校友背景雄厚，可說100個台灣人中就有一位文大校友，文大資源絕對不會少，希望外界多給一些鼓勵。

該名董事也說，徐興慶是文大前校長也是日本專家，符合學校近年的辦學招生規劃；劉宗德則是行政法專家，也是文大的特約講座教授，都是治學有方人士。也希望董事會持續團結，擺脫過去的內耗爭議。

至於為何管中閔、蘇慧貞5月時閃辭？該名董事談到，管、蘇兩位校長忙於校務，加上文大董事會內部確實「比較複雜」，兩人沒有心力投入太多時間。

由於管、蘇兩人年初時被認定是由陳泰然找來的人馬，兩人辭去是否與陳泰然有疙瘩？該名董事也說，「應該還好，就找有空的人來接。」

陳泰然手機則關機未接應。依《私校法》第27條第1項規定，董事若於任期中補選，選上者以補足原任者任期為限，文大第19屆董事會任期至115年1月16日止。

文化大學 教育部 台大

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