快訊

數學奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘金、國際排名第14

直播刮中20億！韓網紅爆哭秒收東西下播：要回家了

「報仇殺人」震驚台日社會 模仿犯隱憂考驗社會安全網

建構綿密輔導支援網 北市校園學生心理輔導暑假不打烊

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市教育局表示，北市校園學生心理輔導暑假不打烊，希望學生能歡度暑假。圖／北市教育局提供
台北市教育局表示，北市校園學生心理輔導暑假不打烊，希望學生能歡度暑假。圖／北市教育局提供

台北市教育局暑假期間和張老師基金會合作，規劃辦理「疫起，在一起 青少年心理健康實施計畫」，結合張老師網路平台建置「疫起，在一起」心情檢測站，學生於線上實施心情檢測後即可取得檢測結果，高國中各校也結合學生慣常使用的校務行政系統，提供校園輔導線上預約。

教育局表示，受到這兩年疫情影響，學生們在實體課與線上課中常常不斷地要調整與適應，面對外在大環境的不確定與變動，可能身心不適或心情不佳。

教育局從疫情期間即訂有學生關懷輔導相關指引供各校依循，另針對疫苗施打可能衍生之同儕互動議題，也製作相關文宣，透過同理心、感恩心、平常心、以愛自己、愛學習、愛共好「3愛」，提醒學生學會尊重、信任、支持，以建構安全及溫馨的友善校園。

今年暑假起，教育局和張老師基金會合作規劃辦理「疫起，在一起 青少年心理健康實施計畫」，結合張老師網路平台建置「疫起，在一起」心情檢測站（網址：https://m.me/teacher1980?ref=mood_quiz），學生於線上實施心情檢測後即可取得檢測結果，並依據檢測結果選擇不同的紓壓方式，或連結線上諮詢服務。

教育局表示，北市高國中各校也結合學生慣常使用的校務行政系統，提供校園輔導線上預約，開放每周一個時段、每次2小時的輔導老師線上輔導諮詢，北市學生輔導諮商中心諮詢專線提供學生、家長及教師有關心理輔導、親子教養與親師生溝通等專業諮詢建議。

教育局表示，社區心理衛生中心諮詢專線（02-33937885）、聯醫松德諮詢專線（0979-702-035）等多元輔導專線資源，學生們也可以在暑假期間參考運用，盼透過綿密的輔導支援網，讓學生能安心、健康、開心地歡度暑假。

教育局 北市 疫情

延伸閱讀

影/墾丁小琉球重現暑假榮景 屏警祭高規格年假疏導防塞

北市榮星花園游泳池今開幕 試營運期間游泳設施免費

鼻頭國小史懷哲營隊進駐 學生暑假不無聊

美女都是假的 北市刑大破投資詐欺機房逮10人

相關新聞

建構綿密輔導支援網 北市校園學生心理輔導暑假不打烊

台北市教育局暑假期間和張老師基金會合作，規劃辦理「疫起，在一起 青少年心理健康實施計畫」，結合張老師網路平台建置「疫起，...

營養午餐喊漲家長願配合 但孩子還沒加菜先被通膨吃光

物價上漲的通膨現象持續，逼得各縣市學校營養午餐費陸續調漲，雙北多半漲幅在一到二成之間，尤以都會區學校漲最多，平均一餐約漲5到10元。不過團膳業者和校方都表示，這波調漲恐只能填補誇張的物價上漲缺口，營養午餐的菜色和份量能維持不縮水就不錯了。

國中課後教師鐘點費15年未調 教團籲各級學校一視同仁

行政院今年4月公告修正「公立大專兼任教師鐘點費支給基準表」平均調幅逾4%，但全國教育產業總工會今天出面呼籲，中小學兼任與...

公立大專兼任鐘點費調高 全教產：應至少調高到每分鐘10元

行政院今年4月公告修正公立大專兼任教師鐘點費支給基準表，調高超過4%。全國教育產業總工會今天呼籲，中小學等各級教師的鐘點...

111學年起 協志工商走入歷史

創校半世紀的嘉義縣民雄鄉協志工商，二○一九年決定停招，上月低調舉行最後一屆畢業典禮，歡送四八六名畢業生踏出校門，教育部昨...

私立大學教師遭欠薪減薪 監察院糾正教育部

監察委員賴鼎銘、王美玉今天指出，教育部長期漠視私校教師基本工作權益，已構成人權侵害，也不符國際公約精神，且教育部無積極因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。