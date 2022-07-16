建構綿密輔導支援網 北市校園學生心理輔導暑假不打烊

台北市教育局暑假期間和張老師基金會合作，規劃辦理「疫起，在一起 青少年心理健康實施計畫」，結合張老師網路平台建置「疫起，在一起」心情檢測站，學生於線上實施心情檢測後即可取得檢測結果，高國中各校也結合學生慣常使用的校務行政系統，提供校園輔導線上預約。

教育局表示，受到這兩年疫情影響，學生們在實體課與線上課中常常不斷地要調整與適應，面對外在大環境的不確定與變動，可能身心不適或心情不佳。

教育局從疫情期間即訂有學生關懷輔導相關指引供各校依循，另針對疫苗施打可能衍生之同儕互動議題，也製作相關文宣，透過同理心、感恩心、平常心、以愛自己、愛學習、愛共好「3愛」，提醒學生學會尊重、信任、支持，以建構安全及溫馨的友善校園。

今年暑假起，教育局和張老師基金會合作規劃辦理「疫起，在一起 青少年心理健康實施計畫」，結合張老師網路平台建置「疫起，在一起」心情檢測站（網址：https://m.me/teacher1980?ref=mood_quiz），學生於線上實施心情檢測後即可取得檢測結果，並依據檢測結果選擇不同的紓壓方式，或連結線上諮詢服務。

教育局表示，北市高國中各校也結合學生慣常使用的校務行政系統，提供校園輔導線上預約，開放每周一個時段、每次2小時的輔導老師線上輔導諮詢，北市學生輔導諮商中心諮詢專線提供學生、家長及教師有關心理輔導、親子教養與親師生溝通等專業諮詢建議。

教育局表示，社區心理衛生中心諮詢專線（02-33937885）、聯醫松德諮詢專線（0979-702-035）等多元輔導專線資源，學生們也可以在暑假期間參考運用，盼透過綿密的輔導支援網，讓學生能安心、健康、開心地歡度暑假。