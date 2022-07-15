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教育部證實日新工商停招 全校僅剩140生、14名教職員

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
位在屏東縣潮州鎮私立日新工商設校53年，111學年度停止招生。記者劉星君／攝影
位在屏東縣潮州鎮私立日新工商設校53年，111學年度停止招生。記者劉星君／攝影

創校逾半世紀的屏東縣私立日新工商今天（7/15）傳出將於111學年度、今年8月起停止招生，教育部表示，日新工商已報教育部並獲得同意，自111學年起停招，目前該校仍有6班，總計140名學生。

日新工商今天傳出將於下學年停招，該校網站刊登，經教育部核准自111學年度起停止招收新生，委員會將依權責逕行修正調整系統內學校招生名額。

教育部稍早則回應，日新工商日前已報教育部並獲同意，自111學年度起停止招收新生。110學年度日新工商剩下6班、學生140人，以及教師6人和職員8人。

日新工商成立53年，全盛時期全校約有4千多名學生，110學年度學生約212人共9班，今年已畢業3班；屏東縣私立高中職則有6所，日新工商也是自2019年私立華洲工家停辦後，今年度有私立高職停招。

屏東縣今年國中應屆畢業生約6320人，根據111學年度屏東區高級中等學校免試入學簡章，日新工商111學年度原定招收汽車科、餐飲管理科，均各23名，今年4月屏東區高級中等學校免試入學網站公告，私立日新工商111學年度停止招生。

屏東縣 教育部 免試入學

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