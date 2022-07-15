高中職專業群科甄選續招 餐旅、商管群名額最多

教育部111學年度持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，今起公告續招簡章，全國共有53所高級中等學校、191個專業群科（班、組）辦理「實務選才」，提供2873個招生名額，僅3校錄取門檻參採國中教育會考成績。畢業生可依據興趣選擇，且不受國中學籍區域限制。

教育部說，111學年度續招參與學校以就學區域區分，包括基北區、桃連區、竹苗區、中投區、嘉義區、台南區、高雄區及花蓮區等8個就學區。其中以基北區招生名額最多，預計錄取14校54個科（班、組）848名；桃連區次之，預計錄取10校43個科（班、組）633名。

招生職群包括：機械群、動力機械群、電機電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群及藝術群等13群。其中餐旅群招生名額最多，預計錄取25校33科（班、組）703名；商業與管理群次之，預計錄取20校24科（班、組）387名。

續招管道自111年7月15日起受理報名，報名時間則依各校簡章規定時程辦理，各校簡章、術科測驗時間及術科測驗內容範例等詳細資訊，考生可至111學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會（ https://special.tnvs.tn.edu.tw/ ）下載參閱。