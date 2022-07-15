強化學生寫作與觀察力 新北口語表達班前進新莊國中

新北市政府教育局與聯合報合辦國中口語表達班邁入第二年，規模也從去年的10校擴大到20所。今年口語表達班以「在地敘事」為主題，加強學生對於家鄉特色的了解，同時訓練邏輯思考與表達能力。新北市教育局長張明文更親臨新莊國中，透過輕鬆訪談方式了解學生們的學習成果。

口語表達班學員陳倪品育說，透過這一次的課程，學到更多很有用的口語表達技巧，能將自己的想法簡潔清楚表達出來，老師還會提點上台發表時需應該注意的事項，像是上台發表時要面帶微笑，說話時要咬字清楚等，真的獲益良多。

學員張舒涵表示，除了增進寫作能力，在一次次的校稿及修稿之後，更能統整龐大的資訊並從中理出主旨。學員吳品妮說，她雖不是在地新莊人，但經過這幾堂課程，不僅更了解新莊歷史與文化，藉由走訪查調過程中，也了解家鄉或喜愛土地不同的事物，並留意到平常不會注意到的細節。

學生們也好奇張明文對於新莊的印象。張明文指出，新莊是一個非常有文化的地方，如百年廟街文化、新北產業園區、新莊副都心等都讓新莊整個繁榮起來。同時，行政院也在新莊設有中央合署辦公室，使新莊成為北台灣一個很重要的心臟。

張明文也透過這個機會分享如何訓練口語表達技巧。他表示，透過聽、說、讀、寫先把要表達的內容在大腦組織出大綱，歸納成三到四個重點，再針對流程與細節理出一個完整架構，對於未來升學或是就業都是非常的重要能力。