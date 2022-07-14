私立大學教師遭欠薪減薪 監察院糾正教育部

監察委員賴鼎銘、王美玉今天指出，教育部長期漠視私校教師基本工作權益，已構成人權侵害，也不符國際公約精神，且教育部無積極因應策略，核有怠失，監察院教育及文化委員會今天通過糾正教育部，並函請教育部確實檢討改進。

監委指出，調查發現，目前部分私立大專校院教師面臨基本授課不足及嚴重欠薪、減薪問題，近5年教育部雖已處理14校教師減薪爭議事件，但是在私校停辦改制等退場過程中，校方要求教師減薪或欠薪、鐘點費打折、義務教學、奉獻超鐘點或扣減之情事屢見不鮮。

調查指出，教育部僅消極處理未經協議之情形，其餘不當事件則未積極清查或有效解決；況以某私立大學南部校區教師群所提供之超鐘點費概計，教師平均超鐘點時薪疑僅有近28元，或實習課鐘點費時薪15.12元，甚至低於最低工資等情，形同變相減薪及嚴重剝削情事，損及工作權甚鉅，事關人權保障且極其不利大學教育品質，實難僅以內部協議或契約自由一概論之，教育部遲未積極整頓改善，亦未能機先防範嚇阻，實有疏失。

監委訪談中部某私立大學教師，其任教非屬瀕臨退場學校，仍遭校方暗示將以未升等遭解聘為由，迫其簽署「自願資遣書」、並放棄申訴，事後教師雖通過論文外審，惟已嚴重影響工作權益。

諮詢專家更提出，教育部不應持續放任部分私立大專校院因成本考量，剝奪教師工作權益，令教師面臨勞動困境卻求助無門，教育部長期消極作為，未能實質督導高教現場教師面臨的勞動權益亂象，亦無法有效遏止，顯有疏失。

監察院諮詢專家意見指出，日本教師在私契約外，還有私人仲裁及失業保險等合理介入機制，而面對少子女化所帶來的高教人力供過於求的衝擊，主管機關依法應督導學校輔導教師遷調予適當安置或工作資源轉介。教育部雖於104年推動「高階人才躍升發展方案」，並自106年起委由財團法人金屬工業研究中心建立教師轉職之「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，期進行轉介服務及後續輔導，另針對退場學校教師進行諮詢作業，截至109年底該平台有1489位會員，提供253個博士職缺、2217個碩士職缺及931個其他職缺。

專家也說，但5年中，僅促成47位教師轉入產業服務，且未見逐年增加趨勢，相較於已退場學校教師之人數、少子女化海嘯刻正發生及未來即將引發之大專校院退場趨勢，整體成效及策略均待積極檢討提升，有待教育部積極參酌國外經驗，俾促進國家人才多元發展，並為我國高教過度擴張政策造成的高教人力就業市場嚴重失衡提供彌補措施。