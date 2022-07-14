教育部令台首大全面停招 教團批「硬著陸」最差示範

台灣首府大學因財務狀況欠佳，日前經私校諮詢會建議，教育部令其於111學年起全面停招。但私校工會指出，過去台首大財務狀況欠佳已列入預警學校，卻遲遲未列入專案輔導學校之林，如今校方停招草案還未提報教育部，教育部就急著宣布停招，形同「硬著陸」解套，為私校退場留下壞榜樣。

台灣首府大學今年5月主動表態欲停招、停辦，引起師生譁然。校長張淑中日前也於座談會上表示，接獲董事長指示將朝停辦方向規畫，然而翻開台首大董事會名冊，可見其前朝官方色彩濃厚，如前教育部長吳清基，前政務次長楊國賜和陳德華均名列其中。

教育部下午證實，台首大財務持續惡化，日前以實地到訪了解，確定學校無法維持教學品質，因此依照私校法第55條規定徵詢私校諮詢會意見後，將命令台首大於111學年度起停止台首大各學制招生。

台首大從5月傳出欲停辦風聲，隨即5月底被列入專案輔導學校，近日又傳出停招一事。私校工會理事長尤榮輝形容，台首大因為董事會組成和教育部一直有著「微妙關係」，想停招、停辦教育部都如願配合。

尤榮輝說，台首大過去財務欠佳就遭長期列為預警學校，但始終都沒有納入專案輔導，直到今年5月底才入列，可見預警制度有問題；再者，首府大學仍在研擬停招計畫書草案，7月教育部就馬上命令其停招，教育部此舉非常詭異。

尤榮輝表示，台首大事前長期未列入專輔學校，事後又急著停招、停辦，教育部於停招階段就幫忙安置學生，可說相當「體恤」董事會，卻形同幫忙「硬著陸」退場，已留下了壞榜樣。

高教工會也指出，首府大學教職員曾提供相關資訊，表示學校召開停辦說明會中，主導整場會議、不斷表示學校非立即停辦不可，正是教育部的前朝官員，質疑此舉根本就是變相施壓教職員工生。

教育部說，是站在尊重學生受教權角度，若學生希望安置到其他學校，均會依學生主動提出申請給予協助。教育部也舉例，如先前稻江科技管理學院於110學年度起停招，教育部也協助主動提出申請的學生安置，分發學校以鄰近同性質、同系科學校為原則。