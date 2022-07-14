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澎縣長表揚師鐸獎得主 感謝秉持因材施教精神

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖縣賴峰偉今天表揚榮獲今年師鐸獎的馬公國中校長黃銘廣與龍門國小主任辛柏緯2人，鼓勵秉持因材施教精神，厚植基礎學習能力，成就每一名孩子。

賴峰偉表示，黃銘廣與辛柏緯投身教育工作達22和17年，秉持拔尖扶弱，成就每一名孩子，他們的教育理念創造多元學習環境，提供適性揚才機會與力推校務發展特色課程，優化學習環境，績效卓越，獲得教育界最高殊榮。

澎湖縣政府教育處表示，黃銘廣任教至今一路從導師、組長、主任、課程督學至校長，從偏鄉離島小校到市區大校均能知人善任，有效落實課程領導與校務工作，規畫改善學校軟硬體設備，成立縣內第一個國中不分類資優資源班，創設數理及語文資優資源班，更引進外籍教師入校協同教學，增進學生學習視野。

辛柏緯投入教職17年，戮力推動校務，屢獲各校考評績優，跨處室橫向合作，協助社區共讀站、半戶外球場、雙語學園與數位英語教室，優化學習環境，並積極尋求教學資源及人力推動海洋特色課程，辦理學習扶助及夜光天使計畫，榮獲教育部品德教育成效卓著特色學校，更難得是連續4年參加108課綱前導學校計畫，深獲肯定。

馬公國中校長黃銘廣與龍門國小主任辛柏緯2人今天在縣府教育處長蘇啟昌陪同接受表揚，近期將赴台接受中央表揚。

澎湖縣 馬公 賴峰偉

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