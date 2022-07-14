嘉義協志工商走入歷史 教育部核定111學年停辦

嘉義縣民雄鄉協志工商董事會決議校產捐贈中正大學，上月低調舉行最後一屆畢業典禮，歡送486名畢業生踏出校門，協志走入歷史，校友回母校感傷。教育部今天也證實，協志工商已獲教育部核定，自111學年度起停辦。

創辦人兼董事長何明宗5月才剛寫給教職員工公開信，號召歷屆教職員、校友等「協志人」，返校參與惜別活動，共有200名各地校友回母校，協志畢業校友、議員陳文忠回母校參加。校方說，協志停辦後，還留10位教職員，將辦理後續捐中正校產交接事宜。

據了解，協志工商董事會決議將近600坪校地和校產無償捐贈中正大學，中正校方也以高比例票數通過此案，由副校長郝鳳鳴任召集人組籌備小組，清算校產並預計分階段整建校舍，接收資金不假外力，全由校務基金出資。遠期規畫成立醫學院，內設醫學系或學士後醫學程，清江推廣中心也會進駐成立在職進修專班，待接收協志既有美容美髮、汽車修理專業設備後，能更有效結合實務與學歷，精進學員學能。