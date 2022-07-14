台首大全面停招學生錯愕 批教育部「一刀斬」轉學困難

教育部11日發文給台灣首府大學，於111學年度起停止全面招生。學生聽聞後表示錯愕、生氣，教育部採用「一刀切」的方式全面停招，不只衝擊本國學生也衝擊外籍生，更有學生因家境狀況不佳，每天只能依賴早上的公車上學，若被安置到其他學校勢必增加交通成本，質疑將如何完成學業。

教育部周一發文台灣首府大學，表示經私校諮詢會建議，於111學年度起停止全面招生。為保障學生受教權，將請台首大於7月底前協助辦理分發說明會說明會，提醒有意願提前分發的學生完成「接受志願分發志願表」，並以紙本寄送或電子郵件方式寄送到教育部。

台首大學生自救會長、幼教研究所研究生陳建良今天接受媒體聯訪時表示，昨天晚上才知道停辦一事衝擊實在很大，也對教育部「一刀斬」全面停招方式感到很錯愕。

陳建良表示，衝擊的不只是本國籍學生還有外籍生，又台首大目前仍有約400位學生，休閒、幼教2個研究所111學年也已招到33個學生，質疑研究所到底要怎麼轉學。再者，有些同學因家境清寒甚至無法騎機車上學，故只能依賴一早的公車到校，如果轉到更遠的學校勢必造成學生負擔。

陳建良說，近期校方私校不斷暗示，學生要轉學就盡快轉學、盡快自己做好安排，否則屆時學校人數越來越少，就學風氣也會丕變，但學生並非想轉學就能馬上轉。

陳建良以自身為例，由於住宿、工作都在台首大附近，一定只能就近讀書，「我不想犧牲工作、不想犧牲家庭，時間也已經規畫好了。」如果真的要被迫轉校，確實就可能「不讀了」。