南投縣推線上學習 學生遊戲闖關還抽500元商品卡

暑假無聊嗎？南投縣政府與線上學習平臺的PaGamO合作，推出線上「交通安全小學堂」，讓國中小學生可上網玩遊戲，獲得道具完成任務，也讓交通安全觀念從小扎根，暑假結束後，將抽出60名完成任務的南投學生，贈送500元商品卡，歡迎學生踴躍闖關挑戰。

南投縣政府表示，「交通安全小學堂」將在7月15日登場，活動共有兩期，分別是7月15日至28日、8月1日至14日，參加學生至PaGamO線上學習平臺(https://www.pagamo.org/)註冊帳號並登入，透過答題搶攻領地，獲得任務道具來完成任務。

新聞及行政處說，防疫不停學，為讓交通安全觀念及早向下紮根，採線上學習方式培養學生正確道路交通安全知識，而PaGamO學習平臺超過百萬註冊用戶，深受學生族群喜愛，透過以遊戲方式讓學生自然學習交通安全知識和觀念，藉由網路觸及全國學童，發揮更大效益。