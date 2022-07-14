南投縣推線上學習 學生遊戲闖關還抽500元商品卡
暑假無聊嗎？南投縣政府與線上學習平臺的PaGamO合作，推出線上「交通安全小學堂」，讓國中小學生可上網玩遊戲，獲得道具完成任務，也讓交通安全觀念從小扎根，暑假結束後，將抽出60名完成任務的南投學生，贈送500元商品卡，歡迎學生踴躍闖關挑戰。
南投縣政府表示，「交通安全小學堂」將在7月15日登場，活動共有兩期，分別是7月15日至28日、8月1日至14日，參加學生至PaGamO線上學習平臺(https://www.pagamo.org/)註冊帳號並登入，透過答題搶攻領地，獲得任務道具來完成任務。
新聞及行政處說，防疫不停學，為讓交通安全觀念及早向下紮根，採線上學習方式培養學生正確道路交通安全知識，而PaGamO學習平臺超過百萬註冊用戶，深受學生族群喜愛，透過以遊戲方式讓學生自然學習交通安全知識和觀念，藉由網路觸及全國學童，發揮更大效益。
南投縣國中、國小學生則以OPEN ID註冊並登入帳號，為了鼓勵縣內學生，只要完成任一期任務，即可獲得抽獎資格，統一在暑假後由系統隨機抽取得獎者，總計抽出60名得主，每人可獲選500元商品卡一張，可在超商、家樂福、百貨公司等購物，讓暑假過的更豐富有趣。
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