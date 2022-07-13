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屏東大學合併8年 出版《夢想的起點》國境之南飛向國際

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東大學併校8年，今年出版「夢想的起點」一書，紀錄8年來歷程。記者劉星君／攝影
國立屏東大學併校8年，今年出版「夢想的起點」一書，紀錄8年來歷程。記者劉星君／攝影

受少子化衝擊，高等教育面臨生源減少的挑戰，國立屏東教育大學、國立屏東商業技術學院兩校合併為國立屏東大學，今年第八年，學校出版《夢想的起點》一書，紀錄合併過程、辦學成果，首任校長古源光下月退休，他說，《夢想的起點》意謂「起飛的平台」，屏東大學在各方面準備好了，準備要起飛，「讓屏東大學從國境之南，飛向國際」。

屏東大學今舉行《夢想的起點》新書發表，歷時一年採寫、資料彙整，全書以「起點」、「蛻變」、「創新」、「跨域」、「合擊」、「願景」等六大主題，記錄8年合校過程及蛻變的曲折，呈現屏大突破併校的磨合，逐步朝大學4.0邁進，也為大學院校整併歷程留下紀錄。

屏東大學前身、屏教大時期校長林顯輝說，此書記載屏教大和屏商技合併過程，也看到屏東大學如何成為合校典範，與8年來系所得蛻變精進。

將於8月1日接任校長、屏大主任秘書陳永森說，沒有古校長他不會站在這裡，因為古校長一句話「這是我們自己的故鄉」，邀他回屏東一起努力，來到屏大「打拚做、認真做」，追著時間跑，沒有寒暑假，他清晨5點多到學校，他自嘲「不是在工地，就是在來工地的路上」，屏東大學是值得用生命共同營造的地方。

古源光說，屏東大學原來的兩校是分屬高等教育和技職體系，「兩校如何合併」是首要挑戰，不同學校有不同校園文化，如何融合，從二變成一，再從一加一大於二，是他這8年來，帶領同仁努力重要方向。

國立屏東大學併校8年，今年出版「夢想的起點」一書，紀錄8年來歷程。記者劉星君／攝影
國立屏東大學併校8年，今年出版「夢想的起點」一書，紀錄8年來歷程。記者劉星君／攝影
國立屏東大學併校8年，今年出版「夢想的起點」一書，紀錄8年來歷程，今年七月適逢校長古源光（右三）屆退。記者劉星君／攝影
國立屏東大學併校8年，今年出版「夢想的起點」一書，紀錄8年來歷程，今年七月適逢校長古源光（右三）屆退。記者劉星君／攝影

屏東 夢想 併校

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