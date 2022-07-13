3私校被法院判漲學費有理...教部敗訴 111學年收費曝光

中原大學、實踐大學及世新大學等3校，因「107學年度大專校院學雜費收費基準申請調整」案未獲審議通過，經學校提起訴願及行政訴訟，去年成功告贏教育部。教育部日前召開學雜費審議小組會議，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，拍板中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%、實踐大學為1.25%、世新大學為0.75%。

實踐大學主任秘書李昶嫻表示，目前學雜費每名學生1學期約4萬2000元到4萬9000元不等，調漲後，每學期增加533元到622元，總數仍不超過5萬元。她表示，尊重並感謝教育部同意調漲，且因實踐學雜費在私校中長期偏低，這新增出來的學費，未來也將反饋在學生身上，如研擬調增獎補助金、更新校園軟硬體設備等。

世新大學主任秘書呂慧芳說，目前學生每學期繳4萬8283元到5萬6914元，調漲0.75％後，每生每學期增加362到426元，會按照教育部同意的決定辦理學雜費調漲。

中原大學表示，自94學年度至今均未調漲學雜費，12年間雖積極投入諸多開源節流方案，但至105學年度仍不敵外部經費縮減及教研成本增加壓力，為維持研究能量和教學品質，與成本效益考量下，學雜費有其調整必要及迫切性。

中原大學舉例，學雜費1學期約4萬6000到5萬4000元，調漲後每名學生增加576元到686元。對於教育部今核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%，感謝教育部了解校方對教育工作的努力及壓力。

實踐大學高雄校區前學生會長陳柏榮表示，若以服裝設計科為例，學雜費可能會漲至近700元，但設計科一直以來吃重的都是作業層面的材料花費，兩者相加下來已是極為高昂的負擔，也因此學生對於學雜費調漲已是多是反彈聲音居多。他也提到，雖然實踐學費在私立學校相對較低，但近年來獎助學金有所調降，學生端其實已有一些反彈聲浪。

世新大學學生會理事長洪孟謙表示，學生一直以來都希望教學品質能提升，但從另一個角度來看，學校確實也受到資金限制。他表示，既然學校要漲學費，所漲的學費必須要回歸學生身上，也希望學校能一視同仁，讓學校每一位學生都能使用到更好的學習資源。

中原大學鍾姓學生表示，疫情發生以來，學校時常啟動遠距教學，連帶校內許多資源暫停開放無法使用，影響學生的權益。昨登入學校網站完全無相關訊息，但學生申請學貸流程繁瑣撥款冗長，漲價倒是相當迅速，簡直把學生當肥羊，「令人直搖頭，真把學校當『學店』？」

教育部說，未來將會督導3所學校就所送的107學年度學雜費調整支用計畫及助學計畫，應配合時空環境及師生需求再做調整，並以提升教學品質，保障學生就學權益為目的；同時應持續與學生溝通說明，以利學生瞭解學雜費調整後之經費使用情形及對學生影響之效益。