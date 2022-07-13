中原大學學雜費漲1.25% 學生批被當肥羊真把學校當學店

中原、世新及實踐3校先前要調漲107學年度學雜費，遭教育部否決後提起行政訴願，法院去年判3校勝訴，教育部今表示，配合法院判決意見，昨核復3校111學年度學雜費調整幅度。對此，中原大學表示，校方自94學年度至今未調漲學雜費，但不敵經費縮減及教研成本增加壓力，感謝教育部理解；中原大學生指出，不知相關消息，以往申請學貸流程複雜，漲價卻相當乾脆，「把學生當肥羊」。

教育部今說今年7月召開學雜費審議小組會議，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，昨日核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%；中原大學鍾姓學生表示，疫情發生以來，學校時常啟動遠距教學，連帶校內許多資源暫停開放無法使用，影響學生的權益。昨登入學校網站完全無相關訊息，但學生申請學貸流程繁瑣撥款冗長，漲價倒是相當迅速，簡直把學生當肥羊，「令人直搖頭，真把學校當『學店』？」

中原大學回應指出，校方衡酌學生經濟負擔，自94學年度至今均未調漲學雜費，12年間雖積極投入諸多開源節流方案，但至105學年度仍不敵外部經費縮減及教研成本增加壓力，為維持研究能量和教學品質，與成本效益考量下，學雜費有其調整必要及迫切性。

中原大學舉例，學雜費1學期約4萬6千到5萬4千元，調漲後每名學生增加576元到686元。對於教育部今核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%，感謝教育部了解校方對教育工作的努力及壓力。