教育部拍板！世新、中原、實踐自111學年起調漲學雜費

教育部今天表示，已於今年7月召開學雜費審議小組會議，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，昨日核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%、實踐大學為1.25%、世新大學為0.75%。另外，111學年度大專校院學雜費收費基準調整，今年並無學校提出申請。

教育部說，今年隨無學校申請調漲學雜費，不過，中原大學、實踐大學及世新大學等3校因「107學年度大專校院學雜費收費基準申請調整」案未獲審議通過，經學校提起訴願及行政訴訟，根據台北高等行政法院前於去年6月17日判決主文指出，教部應依法院判決之法律見解對於學校調整107學年度日間學制學士班學雜費收費基準之申請案作成決定。

教育部表示，針對3校函送的107學年度學雜費調整申請，教育部業召開學雜費審議小組會議討論核復調幅，並自111學年度起適用。

教育部說，未來將會督導3所學校就所送的107學年度學雜費調整支用計畫及助學計畫，應配合時空環境及師生需求再做調整，並以提升教學品質，保障學生就學權益為目的；同時應持續與學生溝通說明，以利學生瞭解學雜費調整後之經費使用情形及對學生影響之效益。