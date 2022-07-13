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1.5萬台全新平板電腦到貨 新學期供竹縣中小學生使用
新竹縣政府配合行政院教育部「推動中小學數位學習精進方案」，獲補助採購1萬5281台全新平板電腦，日前已全數到貨。新竹縣府教育局計畫平板電腦系統設置工作全數完成後，會立即配發至全縣各級學校，預計7月底完成，學生們暑假後開學返校就能使用。
新竹縣教網中心表示，透過中央補助，竹縣共採購1萬5281台平板電腦，已經全數送抵新竹縣教育研究發展暨網路中心並點驗完成。這批平板電腦逐一完成行動裝置管理設定、裝置登記綁定序號、軟體派送等程序後，才能撥給學校使用，預計在7月底前盡速發配到全縣各所高中、國中與國小。
依據教育部規畫，數位學習平板電腦分配，偏遠地區學校學生與裝置比例為1比1，非偏遠地區比例為6班補助1班，由教師依課程教學與數位學習需求輪流使用，期盼達到「生生用平板」的目標，讓數位學習能促使城鄉教育均衡發展。
縣府教育局表示，期望透過數位教師增能、校園網路提升、載具設備及數位內容採購等系列計畫方針，讓師生能透過平板電腦，使用各式數位資源教學與學習，讓教學內容、改變教學模式更活潑有效率，進而提高學生學習意願與效果。
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