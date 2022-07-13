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5家軌道業者與6大專院校簽MOU 合組智慧鐵道國家隊
「第二屆智慧鐵道產業人才學院」合作意向書簽署儀式，今天選在桃園捷運公司舉行。現場集結5家軌道業者，和6所大專院校共同成立智慧鐵道國家隊，朝發展智慧鐵道及培育鐵道頂尖人才邁進。
「第一屆智慧鐵道產業人才學院」2020年成立，當時有4軌道業者及3所大專院校加入，今天啟動「第二屆智慧鐵道產業人才學院」新增不少生力軍。
5家軌道業者分別是台灣鐵路管理局、台灣車輛股份有限公司及台北、桃園、新北等3家捷運公司，6所大專院則是台北、台灣2科技大學及台北、元智、開南、文化等4所大學。簽署儀式在交通部政務次長胡湘麟、桃園巿政府副市長李憲明共同見證下完成。
桃捷公司總經理鄭德發表示，桃捷近年積極推動「智慧捷運」，在「智慧營運服務」方面，建立5Ｇ智慧軌道運輸系統及旅客服務數位化；「設備國產化」方面，透過電聯車維修設備的檢修數據分析、規格化等面向，運用學界的理論分析及資源共享合作下，創造產學雙贏局面；「人才培育」方面，讓桃捷公司專業運務及維修人才，透過學校開辦鐵道相關課程傳授經驗，增加實習機會。
桃捷表示，將持續透過各鐡道業經驗及各學院的學理智慧合作，共同發展智慧鐵道，讓桃園機場捷運有更精密的維修分析、更聰明的列車運行監測工具，提供乘客安全無虞、系統穩定、便捷舒適的乘車服務。
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