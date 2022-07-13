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基隆3千萬擴建明德國中教室 學校與社區共融多功能空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供

基隆市明德國中擴建教室「大學樓」今天落成啟用，搭配行政院「前瞻基礎建設校園社區化」政策計畫，爭取中央核定及自籌共3229萬元，擴建明德國中地上3層樓共5間教室的活動空間，解決學校原有教室空間不足情形。共讀站也開放社區居民使用，希望能成為學校社區共享的優質閱讀空間。

基隆市政府秘書長黃駿逸表示，明德國中位於七堵火車站周邊，校地有限，學生教室空間不足，因此爭取中央前瞻基礎建設計畫，增建「大學樓」5間教室。

1樓為2間多功能教室，特別在窗台下設計百葉窗，增加教室空氣對流通風；2樓為兩間教室合併設計為「社區共讀站-樂讀館」；3樓則為視聽教室兼社區休閒站，以8台55吋工業級窄邊液晶螢幕，將8台液晶螢幕組成一個大型「電視牆」，未來將提供學校社區辦理活動使用。

明德國中校長沈俊光表示，新建完成的大學樓，除了讓學生能多元運用舒服上課外，也可讓社區民眾參與學校生活，提供學校更多支持。二樓的「社區共讀站-樂讀館」將基隆城市的意象「雨滴」融入共讀站設計中，另外原木風的設計自然質樸的造型，舒適的階梯式閱讀區，讓人更能愜意地樂享其中。

共讀站的設置讓校內師生進行閱讀課程與活動，在學期間周早上10到12點，寒暑假周一到周五上午10點到12點開放社區居民使用，希望能成為學校社區共享的優質閱讀空間。

基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供
基隆3千萬擴建明德國中教室，學校與社區共融多功能空間。圖／教育處提供

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