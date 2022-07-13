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嘉市3所國中設科技中心密度第一 獲贈近2千套AI軟體

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
智泰科技公司今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」。記者林伯驊／攝影
智泰科技公司今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」。記者林伯驊／攝影

嘉義市8所國中已有3所成立科技中心，比例全台最高，今天再獲智泰科技公司捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，智泰董事長許志青說，AI是數位時代基礎教育，不論年紀每個人都應學，市長黃敏惠也說，科技知識與技能下向扎根，學童在求學階段培養科技概念。

市府教育處表示，嘉市玉山蘭潭、北興國中有科技中心，取向稍微不同，蘭潭屬機械領域、製作機器人較多，而玉山、北興做Microbit、Scratch之類，融入程式積木，3校肩負著推動人工智慧、元宇宙、STEAM等科技課程到嘉市國中、小。

智泰科技公司今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，董事長許志青說，AI人工智慧是數位時代的基礎教育，不論年紀，每個人都應該學，且公司研發將此AI變成工具軟體，不必學程式語言，就能使用。

黃敏惠指出，嘉市近年寬列教育經費推廣科技教育，邀請新興科技公司進駐，期許科技教育再升級，讓學童在求學階段培養基礎科技概念，同時科技知識與技能向下扎根。

教育處規畫，這套AI軟體先由南華大學協助培育師資，接續於各國中、小開課。

智泰科技公司董事長許志青（左）捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，市長黃敏惠代表受贈。記者林伯驊／攝影
智泰科技公司董事長許志青（左）捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，市長黃敏惠代表受贈。記者林伯驊／攝影
智泰科技公司今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，市長黃敏惠（右）代表受贈。記者林伯驊／攝影
智泰科技公司今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」，市長黃敏惠（右）代表受贈。記者林伯驊／攝影
智泰科技公司董事長許志青今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」。記者林伯驊／攝影
智泰科技公司董事長許志青今到玉山國中捐贈近2000台「VisLab-AI圖像辨識軟體」。記者林伯驊／攝影

AI 玉山 蘭潭

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