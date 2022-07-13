基中與外僑學校合作拿歐美高中學歷 有利申請國外大學

教育部積極推動雙語教育及國際教育政策，國立基隆高中為雙語教育重點發展學校，除了補助兩名外籍教師精進學生雙語能力外，也協助基中與國內外僑學校建立課程合作關係。

今年8月起開始，基中陸續與新竹美國學校、台北歐洲學校及新竹科學園區實驗高中合作，逐步建立雙聯學制，基中學生免出國也能拿歐美高中學歷。

基隆高中表示，外僑學校是為國外政府派駐來台的外交官子女，或外國大企業在台外籍重要幹部人士子女等教育需求而設立，只能限定具有外籍身分或持有國外護照的孩子才能就讀。

基隆高中的學生以課程合作的模式，在有合作關係的外僑學校中選讀課程，取得學分，如果達到外僑學校的畢業條件，即可同時取得基隆高中與外僑學校的畢業證書。換言之，只要有適當的規畫，就讀基隆高中，也可同時就讀外僑學校。

考量課程內容與學制，基中今年先與新竹美國學校推動課程合作模式，今年8月9日新竹美國學校開學後，基中的學生可參與該校一個課程，而上課方式初步是以遠距線上模式辦理，等開學後安排在第八節，以克服地理區位不同的困難。

基中校長鍾定先表示，國際移動力才是孩子面對未來最重要的競爭力，基中正深耕雙語學習與國際教育，同時強化學生生活與品格教育，建構超越台北的學習環境，讓基隆優秀的孩子受到最好的照顧，在基隆就發光發亮，不用每天辛苦地來回台北與基隆兩地求學。