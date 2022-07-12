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謝三連今晚主持台北市第十次童軍大露營閉幕典禮

聯合報／ 記者高凌雲
台北市第十次童軍大露營今晚閉幕，大會頒發大露營期間表現優良的績優團。照片提供/台北市童軍理事會
台北市第十次童軍大露營今晚閉幕，大會頒發大露營期間表現優良的績優團。照片提供/台北市童軍理事會

北市第十次童軍大露營今天晚上在台北市士林商職舉行閉幕典禮，閉幕典禮由台北市童軍會理事長謝三連主持，謝三連感謝這次大露營活動所有籌備人員，不論是場地的出借，或者活動的設計，都需要靠所有籌備人員共同盡心盡力才能順利進行。

這次台北市童軍大露營分別在士林商職、陽明高中、泰北高中三校設立營區，共有800多位台北市童軍參加，這次大露營活動為期六天，晚上在士林高商舉辦閉幕式。大露營閉幕晚會當中，分團相聚在一起勁歌熱舞，展現童軍的熱情與青春活力。

台北市政府教育局在閉幕典禮當中，頒發感謝狀給大力支持這次大露營的士林高商、陽明高中、泰北高中三校校長，感謝他們鼎力支持大露營活動。

大露營活動期間，各營區也舉行各項競賽，閉幕典禮過程中，大會頒發營地建設獎、營門設計獎及各分營績優團，這次績優團分別是由陽明營區第一、二、五團及士商營區第二、五、六團獲獎。

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