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20年幫助慢飛天使 張曉嵐獲教育部優良特殊教育人員獎
基隆市尚仁國小老師張曉嵐榮獲教育部今年優良特殊教育人員獎，近20年來，尚仁國小的慢飛天使總是有張曉嵐的陪伴。「只要學生在我的身邊，我一定要努力想辦法，讓他們可以進步」，這是她多年來的堅持。
長期以來，尚仁國小的慢飛天使總是有張曉嵐的陪伴，一走進校園，可以聽到她不厭其煩溫柔重複教導的聲音迴盪在教室中，而這股溫柔的力量，深植在每位特教孩子們的心裡。
張曉嵐說，只要路是對的，就不怕路遠，只要學生在她的身邊，她一定要努力想辦法，讓他們可以更進步。這是張曉嵐一路走來的教育堅持，她為了讓特教孩子們可以持續進步，透過與親師共同擬定個別化教育計畫，依照每一位孩子量身訂做之教材教法，再加上愛與鼓勵，獲得很好的成效。
尚仁國小校長楊金芳說，張曉嵐自民國93年師院特教系畢業後分發至尚仁服務近20年，於99年取得特殊教育碩士學位。她很細心擬計畫，仔細與導師和家長說明與討論，只為讓孩子的潛能充分發揮。此外，兼辦特教行政工作，擔任基隆市特教輔導團團員及特教高級心評人員，不遺餘力協助推動特殊教育。她總是掛著溫暖笑容，是特教孩子眼中很有愛心的「曉嵐老師」。
教育處長杜國正表示，每一位特教孩子都有尚待發掘的潛能，透過每位老師的教育與愛心，讓這些孩子能夠持續進步、擁有自信，勇敢展現自我，張曉嵐與全市特教教師為基隆特教孩子的付出，讓教育的力量有最大的發揮。
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