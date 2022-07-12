國中起步3／時間管理 專家五招教你贏在起跑

暑假後，小六將成國一新鮮人，如何培養好習慣，讓學習自動自發？親子專家從輔導學生經驗中，建議孩子掌握五大關鍵，奠定良好基礎，有助未來學習事半功倍。

本文重點：

◆心理師陳志恆提出國中生該知道五大學習關鍵

◆每天30分鐘起培養研讀習慣，善用報紙練習長文閱讀

◆營隊與課外活動幫助孩子探索興趣方向，有助提升學習動力

直覺職掘CEO賴予亭過去在時間管理、學習筆記課程中，經常遇到國一新鮮人。她建議，上國中除了銜接學科知識，學習方法也要跟著進步，若小六生能事先知道上國中後的時間安排，比如段考兩次變三次，或由家長一起推演模擬，讓孩子及早練習時間管理，可大幅降低學習衝擊。

諮商心理師陳志恆表示，遇過許多憂心忡忡的父母向他求助，「孩子國小時的成績優異，不需操心。無奈上國中後，一開始有些落後，後來課業幾乎跟不上，該怎麼辦？」

陳志恆解釋，假如國中生活剛起步，就遭遇學習挫敗，很可能連帶影響接下來的學習，甚至走向放棄學習這條不歸路。他認為，上國中的孩子應該及早養成五種心態與習慣，包含建立固定研讀的習慣、練習閱讀與理解長文、懂得團隊合作與求助、視失敗為成功的契機、積極探索興趣與方向。

●關鍵一／建立固定研讀的習慣

國中生應該每天安排一段時間，用來溫習功課或寫作業。這段時間應該是固定的，每天時間一到，就進書房開始研讀課業。一開始不求多，可以從每天半小時開始；然後視需要逐漸延長。如果可以達到每天研讀超過兩小時，就是很不錯的里程碑，也才足以應付較高難度的學習挑戰。

●關鍵二／練習閱讀與理解長文

國高中許多素養導向考題，特色是題目敘述長，除了考學科知識，更考驗閱讀理解。孩子沒有長文閱讀習慣，面對這類考題恐吃虧。

增進閱讀理解，陳志恆推薦國中生每天讀報，不求多，每天用心看完一個版面即可，甚至從看完一篇報導開始也可以。先看文章大標，瀏覽小標題，對文章有個大略印象後，再來細讀內文。讀完後，嘗試用自己的話，說出文章的三個重點。

他建議可趁暑假超前部署。現在開始利用兩個月時間，每天晚上固定抽出一小時坐在書桌前，可以寫暑假作業或者閱讀一到兩篇報紙文章。也可趁暑假瀏覽學習策略相關書籍，挑選開學後打算採取的讀書方法。

●關鍵三／懂得團隊合作與求助

大腦科學研究證實，同儕討論與互動學習，有利提升學習效果。陳志恆提醒，上了國中，會有更多科目採取分組合作，學生得和組員討論，完成作品，上台發表。讀書一向單打獨鬥的孩子，必須學習幫助與包容那些課業落後的同學，別怕向成績優異的同學請益。

●關鍵四／視失敗為成功的契機

上國中，面對陌生的學科以及來不及消化的考試，感到挫折與壓力很正常。陳志恆提醒家長，當孩子發現自己表現大不如前，可能開始自我否定，認為自己「不是讀書的料」。這種想法很危險，比較健康的心態是：「考不好、學不會，不代表我資質差；我需要的是採用不同的讀書方式，我會學得更好。」

●關鍵五／積極探索興趣與方向

小六升國一暑假，家長多會安排各種國中先修課，但賴予亭認為，這個暑假是學生少數不被學科綁架，又有一定成熟度能自我探索的關鍵時刻。比如，若對醫藥衛生感興趣，但學校不一定有資源，開學後又擔心時間有限，不妨趁暑假參加相關營隊補足知識，了解志向。

陳志恆也鼓勵同學參加不同主題的暑期營隊，透過多元接觸，也提前思考未來方向。「營隊中常有大量小組任務，可以藉此與他人互動交流，練習溝通與團隊合作。」

國中生自我探索，陳志恆認為最好做法就是參與不同領域的課外活動，擴大生活觸角。對於稍感興趣的議題，可以投入心思鑽研。他解釋培養興趣就是透過反覆接觸，興趣更可以當成未來的發展方向。對未來有目標，讀書才會有動力。

賴予亭透露，他們問起國小生為什麼要讀書，學生會說跟生活有關；但若問國中生為何要讀書，學生往往回應因為國中會考，若孩子能知道離開校園後，現在所學仍可跟生活連結，轉變心態，就能避免國小升國中「主動變被動」。