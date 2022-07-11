閱讀起步走培養孩子愛上看書 新竹縣加碼送準公幼圖書

教育部閱讀起步走計畫提供每間準公共幼兒園100本圖書及每名幼兒2本圖書，盼充實幼兒園圖書資源，新竹縣教育局今天宣布再加碼，讓每間準公幼獲贈圖書增至126本，每名幼兒還可再多獲1只書袋，要培養孩子愛上閱讀、將圖書帶著走。

縣府教育局表示，教育部為充實準公共幼兒園的圖書資源，對於新竹縣在指定期限內新申請加入或完成續約的43家準公共幼兒園，發送每家幼兒園100本圖書，另每名幼生還可再獲2本圖書。

近日在新竹縣長楊文科爭取加碼下，決定由縣府加碼贈送，讓每間準公幼獲贈圖書從100本，增加至126本；此外，每名幼兒除了有2本免費圖書，還能用行動書袋帶回家，提醒家中孩子就讀於準公幼的家長，記得向園方確認有沒有收到。

楊文科表示，閱讀習慣要從小培養，因此除了教育部指定補助的圖書、繪本之外，再爭取加碼，同時配贈的行動書袋，讓小朋友可以將喜愛的圖書、繪本隨身帶著走，讓閱讀場地不設限。

教育局表示，這次購置的圖書、繪本主題都與小朋友的日常生活密切相關，著重在孩子眼見可及的人事物，例如「垃圾車，辛苦了」讓孩子透過繪本認識車子外觀外，更認識交通工具所連結的職業，以及與生活的息息相關。

為了符合2歲至未滿6歲幼兒需求，且適合該年齡層閱讀的優質圖書、繪本，新竹縣教育局邀集幼教領域專家學者、幼兒園園長及教保服務人員、家長團體、準公共教保服務機構代表、兒童文學作家等，組成選書評選委員會，共同為孩子的閱讀把關。

教育局指出，新竹縣除了增設公立幼兒園、非營利幼兒園以外，也鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園的行列，今年下半年還將增加12間準公共幼兒園，總數達66家，未來持續推動公共化教保服務。