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李政穎夜市孩子出身 偏鄉辦學成師鐸獎得主

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
文德國小校長李政穎今年榮獲師鐸獎，他將原本學生人數極少的偏鄉小學，因辦學深具特色而吸引許多學生越區就讀。圖／李政穎提供
文德國小校長李政穎今年榮獲師鐸獎，他將原本學生人數極少的偏鄉小學，因辦學深具特色而吸引許多學生越區就讀。圖／李政穎提供

彰化縣今年共有3名教育人員榮獲師鐸獎，分別是文德國小校長李政穎、洛津國小附設幼兒園主任施美代及彰化高商校長粘淑真，李政穎說，他是個陪父母在夜市擺攤長大的孩子，更體悟到教育對孩子的重要性，希望自己能成為學生生命中重要推手。

彰化縣長王惠美恭賀獲獎的3位教職人員，並讚許他們在教學歷程上的故事令人動容，默默耕耘、以教育熱忱無私奉獻照亮彰化學子們。

李政穎在教育界已服務逾25年，第一任校長就分發文德國小，由於芬園鄉文德國小是個偏鄉學校，當時全校僅37名學生，他剛接任時也很緊張、很有危機感，但後來位於八卦山的文德朝森林小學特色實驗學校發展，漸漸獲得家長認同，甚至把學生跨區送來就讀，希望孩子在國小階段有不同的學習體驗，目前文德已有130名學生。

文德國小2015年獲得教育部教學卓越獎佳作、2016獲教育部閱讀磐石獎、2017榮獲教育部生命教育特色學校，2020年獲頒典範學校。

李政穎認為要公平對待每個孩子，有些孩子也許學業成績不佳，但應鼓勵多元智能發展，讓他們能找到自己的優勢去發揮，要「牽孩子手、陪孩子走」、「成為孩子生命中重要他人」。

文德國小推動生態教學、學習尊重生命，推廣國際教育與日本學校締姐妹校，讓小朋友學木工、雷雕，舉辦創客義賣籌自己的畢旅基金，讓學習運用於生活中，也協助偏鄉社區設置社區資訊站，推展社區資訊教育。

洛津國小附設幼兒園主任施美代，投入幼兒教育38年，始終保持熱情與初衷，她說「幼兒教育工作是一份充滿驚嘆、喜悅，值得以青春換取的工作」，她將在地文化融入教學中，帶孩子實地踏查、古蹟藝術仿作、邀請大師到校、學生拜師學藝，將鹿港藝術、文化、母語都設計於課程中。並主動向台中教育大學提出入園輔導申請，帶領鹿港區幼兒園夥伴共同成長，跟進新課綱素養導向政策，積極推廣在地化課程及閩南語沉浸教學，編輯鄉土兒歌繪本、半線幼幼報、識字教學書，協助建構防疫不停學「幼兒親子共學專區」網站。2013年及2020皆榮獲教育部教學卓越獎佳作。

彰化高商校長粘淑真投身教育長達42年，「珍愛學生、關懷弱勢」是其辦學精神，在員林高中任職曾帶領師生爭取到國科會高瞻計畫，在永靖高工服務時曾爭取粘得基金會補助，設置品格教室推動品格教育有成，接受教育部品德教育特色學校表揚，2021年在彰化高商榮獲教育部校長領導卓越獎殊榮。

粘淑真傾聽學生的心聲，將學生放在第一位，努力爭取資源，在彰化高商80周年校慶活動，帶領全校師生合力募集捐贈愛心照顧老憨兒，今年她屆齡退休前又榮獲師鐸獎，對學生的付出與經營校園的努力再次被肯定，實至名歸。

洛津國小附設幼兒園主任施美代榮獲師鐸獎，她說「幼兒教育工作是一份充滿驚嘆、喜悅的工作」。圖／彰化縣政府提供
洛津國小附設幼兒園主任施美代榮獲師鐸獎，她說「幼兒教育工作是一份充滿驚嘆、喜悅的工作」。圖／彰化縣政府提供
彰化高商校長粘淑真（左5）今年屆齡退休前又榮獲師鐸獎，實至名歸。圖／彰化縣政府提供
彰化高商校長粘淑真（左5）今年屆齡退休前又榮獲師鐸獎，實至名歸。圖／彰化縣政府提供

教育部 彰化

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