彰縣國小師涉偽造證書獲聘 18年資歷214萬資遣費全被撤

彰化縣邱姓男子是員林市某國小教師，2015年間因病無法任職遭資遣，縣府認定邱有18年年資，依新舊制，核予214萬餘元的資遣費，不過邱被檢方查出，涉嫌偽造服務證，以符合特殊地區教師需在偏遠地區服務滿3年的標準，縣府撤銷邱資遣處分，不給付資遣費，邱打行政訴訟，法官判邱敗訴。

判決指出，邱姓男子曾在1996年10月至1997年3月在連江縣某國小擔任教師、1997年8月至1999年7月，在桃園縣某國小擔任教師，實際年資在偏遠地區學校任教僅有2年5月，不過邱為符合特殊地區教師資格，需在偏遠地區學校服務滿3年的標準，涉嫌偽造在連江縣某國小任職時的服務證，以獲聘為員林市某國小的教師。

邱男在員林市該國小任職18年後，在2015年11月間因身體疾病，無法任教，向縣府申請資遣，縣府依新舊制的規定，舊制部分，核予14萬餘元的資遣費，新制部分則核予199萬餘元的資遣費，總計214萬餘元。

不過邱男被檢方查出，涉嫌偽造服務證，檢方依偽造文書罪，處分緩起訴，教育部以邱未在偏遠地區服務滿3年，不符合特殊地區國小教師資格，撤銷資格，縣府再依教師法規定，認定何在員林市某國小任職資格，不符教師法規定，不適用該法的資遣對象，撤銷資遣處分。

邱男不服訴願遭駁回，上訴台中高等行政法院，主張除了連江縣某國小外，還有在其他學校任職過，服務年資有滿3年，符合規定。

中高行認為，教育部撤銷邱男的特殊地區教師資格後，縣府撤銷邱的資遣處分，不給予資遣費，於法有據，邱爭執在連江縣某國小任職前，還有在其他國小任職，不是此件處分是否違法所得審查範圍，駁回邱訴請，仍可上訴。