高市數位運動挑戰賽暑期開跑 親師生狂燒卡洛里

高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動，跟著金牌教練線上動一動，降低外出染疫的風險。活動期間由軟體系統直接累積卡洛里，暑期結束後頒獎。

高雄市教育局長謝文斌表示，運動結合科技能打破時空限制，尤其在疫情下運用科技也能帶動運動發展。高雄市寒假與「2021高雄新創大賽」金獎得主Uniigym互動體感線上健身平台合作，以鎮北、鹽埕區忠孝、民族、右昌及王公國小作為體驗示範點，提供7千名學生個人專屬「AR動滋動」運動帳號，獲得回響。今年暑假擴大推動2022高雄市學校暑假運動挑戰賽，讓高雄市親師生都能參加。

教育局表示，數位運動在家就可以使用APP進行AR多元運動課程，對戰模式更讓久未見面的同學可以線上競賽一較高下。數位運動降低外出染疫的風險，不出門也能輕鬆運動維持體能與健康。「雄愛學-高雄市政府教育局」粉專民眾留言反應這個活動很棒，可以運動又可抽獎。

課程採分齡規畫，高、國中強調專項運動體驗，加強心肺與肌力，像是美國隊長養成班（居家徒手肌力訓練）及女團先修班（燃脂有氧舞蹈）等；國小中高年級重視專項運動基礎、提升基礎體能，如決戰時刻（終極戰士核心體能訓練）；國小低年級著重運動趣味性，從運動中提升體能，促進親子關係，如我們這一家（快樂親子瑜珈）。有趣又豐富的課程任學生體驗。