快訊

疫苗到底救了多少人避免死於新冠？最新研究數據出爐

刺殺安倍凶手原想殺「宗教領袖」 扯出NHK黨和南韓統一教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市數位運動挑戰賽暑期開跑 親師生狂燒卡洛里

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動，跟著金牌教練線上動一動，降低外出染疫的風險。活動期間由軟體系統直接累積卡洛里，暑期結束後頒獎。

高雄市教育局長謝文斌表示，運動結合科技能打破時空限制，尤其在疫情下運用科技也能帶動運動發展。高雄市寒假與「2021高雄新創大賽」金獎得主Uniigym互動體感線上健身平台合作，以鎮北、鹽埕區忠孝、民族、右昌及王公國小作為體驗示範點，提供7千名學生個人專屬「AR動滋動」運動帳號，獲得回響。今年暑假擴大推動2022高雄市學校暑假運動挑戰賽，讓高雄市親師生都能參加。

教育局表示，數位運動在家就可以使用APP進行AR多元運動課程，對戰模式更讓久未見面的同學可以線上競賽一較高下。數位運動降低外出染疫的風險，不出門也能輕鬆運動維持體能與健康。「雄愛學-高雄市政府教育局」粉專民眾留言反應這個活動很棒，可以運動又可抽獎。

課程採分齡規畫，高、國中強調專項運動體驗，加強心肺與肌力，像是美國隊長養成班（居家徒手肌力訓練）及女團先修班（燃脂有氧舞蹈）等；國小中高年級重視專項運動基礎、提升基礎體能，如決戰時刻（終極戰士核心體能訓練）；國小低年級著重運動趣味性，從運動中提升體能，促進親子關係，如我們這一家（快樂親子瑜珈）。有趣又豐富的課程任學生體驗。

教育局表示，活動期間自7月起至8月底，隨時加入馬上挑戰課程包括有氧、肌力訓練、體操、瑜珈等，活動期間由軟體系統直接累積卡洛里，於暑期結束後頒發，獎項豐富包括蘋果iPad Air10.9吋、AR動滋動會籍、運動器材等。組別區分為家長組、教師組、高中職組、國中組、國小高年級組、國小中年級組及國小低年級組。活動為自由報名參加，活動網頁https://www.uniigym.com/khh_summerchallenge/，及教育局「網路假期」網站中。

高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動。圖／高雄市教育局提供

教育局 高雄市 親子

延伸閱讀

疫情降溫 高市關懷包得來速關閉夜間服務

安倍遭槍擊精神病患也中槍 高市警發最速件惹議

台東監所群聚疫情 累計逾600收容人染疫

30多歲男染疫口吐白沫亡 8歲女童MIS-C住ICU治療中

相關新聞

高市數位運動挑戰賽暑期開跑 親師生狂燒卡洛里

高雄市教育局與優力勁聯Uniigym，在暑假推動「數位運動挑戰賽」，讓學生、家長與老師親師生在家就可以安心運動，跟著金牌...

她曾有教師夢 屏女主任教官獲師鐸獎 陪伴與傾聽學生

國立屏東女中主任教官陳瑛怡獲今年師鐸獎，8年前她回到母校屏女任教，以親身經驗陪伴高中生面對青少年時期的徬徨，從生活出發，...

就業回溫…大學延畢減萬人 比率仍達15.7%

教育部統計一一○學年大學日間部學士班延畢生共三萬九一六八人，較一○九學年大減一萬人，但延畢率十五點七％，為近五年來次高。...

班班有冷氣／中央齊頭式補助電費不夠用 各縣市變招自尋出路

燠熱的夏天，頂著攝氏34、35度高溫，學生在校園操場上運動不到5分鐘就汗流浹背，太陽曬得師生頭發暈；步入開了冷氣的教室後，頓覺清涼，讓人捨不得離開冷氣房。 行政院「班班有冷氣」政策今年4月25日上路，全國3500多所公立國中、小共裝設18萬4000多台冷氣，總經費高達357.9億元，教育部投入323億元、地方自籌34.9億元。除了冷氣裝置費外，教育部1年還補助公立國中小4個月、共88天的電費。

大學理科少延畢 直攻碩士薪情好

近年來大學延畢率屢創新高，同樣是為了求職競爭力，文科、理科延畢情形卻大不相同。其中理科頂大中文組學生不少人選擇延畢，盼靠...

僅靠論文取得陸博士 我不採認

教育部正式修正「大陸地區學歷採認辦法」，於第九條學歷「不予採認」狀況新增數個樣態，如中國大陸學校若未經教育部核定，便在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。