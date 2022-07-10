她曾有教師夢 屏女主任教官獲師鐸獎 陪伴與傾聽學生

國立屏東女中主任教官陳瑛怡獲今年師鐸獎，8年前她回到母校屏女任教，以親身經驗陪伴高中生面對青少年時期的徬徨，從生活出發，拉近與學生們距離，陪伴、傾聽建立信任感。她其實曾有當老師夢想，從軍後以教官身分成為教育人員，還能獲師鐸獎，她說「很驚喜！」

屏女主任教官陳瑛怡也是屏東縣首位軍訓女性主管，政戰學校藝術系正期班43期畢業，研究所就讀政戰學校軍事社會行為科學研究所社工組，關注青少年團體輔導與諮商領域。軍中擔任過輔導長、心輔官、政戰官，2010年轉軍訓教官後，曾在新竹香山高中、佳冬高農服務，8年前回到母校屏東女中。

陳瑛怡說，高中時她有個文青夢，想當國文老師，大學聯考歷經落榜打擊，當年連軍校也是高分落榜。她以過來人經驗，更能體會現今學生面對資訊爆炸，社群平台興起，高中生面臨「尋找自我價值」，除了學業、還有人際關係課題。

她觀察，孩子們面對上學，出現兩種拒學「拒絕、恐懼」，她扮演陪伴、傾聽者，「成為他們的支持者」，如同走路，突然抽筋，「協助她們重新站立，持續向前走」，與孩子們的關係是對等，她也改變學生對教官的刻板印象。

陳瑛怡喜歡種多肉植物，也在校安中心前設置一塊多肉植物區，每當整理多肉植物時，總有學生好奇經過，陳瑛怡說，「生活中拉近與孩子們距離」，與學生們建立關係、信任感，換位思考。

「教官扮演生活輔導角色」，陳瑛怡說，自主學習課程安排設計特色活動，電子飛鏢挑戰，帶領學生透過漆彈對戰等主題，了解團體戰略，讓孩子們認識國防教育防衛動員，設計學習單。