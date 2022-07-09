快訊

溫網／哈薩克史上首位 芮芭奇娜逆轉加博女單封后

斯里蘭卡示威者占領總統府和總統官邸 總理鬆口願辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職場回溫大學延畢數少一萬 延畢率15.7%仍創近年次高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學端分析，延畢轉變為生涯規劃的方式，延畢生甚至是成績優異學生。示意圖，非當事人。本報資料照片
大學端分析，延畢轉變為生涯規劃的方式，延畢生甚至是成績優異學生。示意圖，非當事人。本報資料照片

教育部統計110學年大學日間部學士班延畢生共3萬9168人，較109學年大減一萬，但延畢率仍達15.7%，為近5年來次高。大學預估，今年疫情趨緩加上就業市場熱絡，自願性延畢人數減少，但修讀雙學位等狀況依舊熱絡，學生善用延畢機制來充實自我。

據教育部大專校院校務資訊公開平台統計，109學年受疫情衝擊延畢生達4萬9821人創下近年之最，110學年學士延畢生共3萬9168人，相較之下今年延畢生數已大減一萬人。

另根據教育部公式計算，106至108學年延畢比率均在14%以下，109學年延畢率衝上18.9%為近五年之最，110學年15.7%亦為近年次高。

再細觀教育部細部統計，110學年國立大學延畢生數最多仍為台大1840人，其次為政大712人；私立大學則為文化大學2402人最多，其次則為淡江1042人。

學界將延畢分為自願與非自願性，自願性延畢為近年主流，樣態多是修讀雙主修、輔系或出國交換而延畢，其次則為以學生身份準備研究所或公職考試；非自願性延畢則多為在校成績欠佳，如無法讀完畢業門檻學分或語言門檻未達標。

由於延畢不再是逃避就業的手段，台大副教務長陳林祈表示，台大近年推動領域專長，便有部分學生選擇多花一個學期取得證書，延畢轉變為生涯規劃的方式，延畢生甚至是成績優異學生，以此從事輔系或雙主修。

陳林祈也分析，延畢也跟學習意願、家庭環境有關，學生若不急著就業可選擇畢業前到國外交換，背後想法是增廣見聞或把取得專業知識當作樂趣，畢竟在台灣讀大學不若美國必須付出高昂學費，學生多知道如何善加利用。

文大教務長方元沂表示，學校近年延畢人數比例無太大波動，加上已無退學機制，延畢多是學生自我考量。但也評估今年疫情趨緩，就業市場較去年畢業季回溫，預計會讓更多學生願意投入職場。

YES123人力銀行公關副理楊宗斌則分析，今年校園徵才期間未碰上三級警戒，隨後又遇上後疫情時代航空業、旅宿業等產業回溫，對文科學生學生找工作有利，且科技業也缺工擴編，就業市場可說「沒有悲觀的理由」。

楊宗斌談到，今年畢業生相較去年確實碰上較好的時機，學生傾向把握機會投入職場，若於春季謀得職缺便不會選擇休學一途，就業機會多也連帶降低延畢率。

教育部 疫情 台大

延伸閱讀

大學分科測驗明可看考場 雲林虎尾科大考場445人

大陸學歷採認辦法修正 僅寫論文取得博士台灣不採認

校長心中可敬的對手 辦學勝出三重點

營隊證書之必要？ 大學教授坦言不太看 重點在學習反思

相關新聞

職場回溫大學延畢數少一萬 延畢率15.7%仍創近年次高

教育部統計110學年大學日間部學士班延畢生共3萬9168人，較109學年大減一萬，但延畢率仍達15.7%，為近5年來次高...

大陸學歷採認辦法修正 僅寫論文取得博士台灣不採認

教育部修正「大陸地區學歷採認辦法」，於第9條大陸地區高等學校或機構學歷「不採認」狀況新增數個樣態，如未經教育部核定便在台...

台中6成5國中小未排游泳課 市府：疫情影響

台中有議員批評，台中市國中小有近6成5未排定游泳課，有排課的學校分別安排2節到40節不等，落差相當大，市府應努力培養學生...

校長心中可敬的對手 辦學勝出三重點

選擇比努力更重要，看對趨勢與方向，才能讓有限資源創造最大效果。 全國校長公認「最佳辦學」「最具潛力」的大學校長，他們是如何看見未來高教的正確選擇？

疫後求學路／史上最苦命高三生 新課綱白老鼠提前體驗社會現實

這次高三考生是變動最大的一屆，不僅要適應全新的課綱、變動的考招制度，更從去年5月迄今，面臨長時間的線上課程；而在個人申請的第二階段，還碰上疫情升溫攪局，使得面試不確定性增加，堪稱史上最苦命的白老鼠。不過，白老鼠的經驗很悲情，但也很寶貴，或許也是「面對未來世界的良好經驗」，不少校長教師說，他們被逼著適應這個「滾動式修正」的升學體制，相信會成為他們戰勝現實社會不確定性的養分。與其稱他們為白老鼠，更是「教育的先鋒」。...

北市4成高中生、6成高職生曾被記過

北市教育局公布109學年度北市高中學生獎懲統計，各校學生被記大小過或警告多達17萬多支；教育局表示，有4成高中生、6成高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。