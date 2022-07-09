職場回溫大學延畢數少一萬 延畢率15.7%仍創近年次高

教育部統計110學年大學日間部學士班延畢生共3萬9168人，較109學年大減一萬，但延畢率仍達15.7%，為近5年來次高。大學預估，今年疫情趨緩加上就業市場熱絡，自願性延畢人數減少，但修讀雙學位等狀況依舊熱絡，學生善用延畢機制來充實自我。

據教育部大專校院校務資訊公開平台統計，109學年受疫情衝擊延畢生達4萬9821人創下近年之最，110學年學士延畢生共3萬9168人，相較之下今年延畢生數已大減一萬人。

另根據教育部公式計算，106至108學年延畢比率均在14%以下，109學年延畢率衝上18.9%為近五年之最，110學年15.7%亦為近年次高。

再細觀教育部細部統計，110學年國立大學延畢生數最多仍為台大1840人，其次為政大712人；私立大學則為文化大學2402人最多，其次則為淡江1042人。

學界將延畢分為自願與非自願性，自願性延畢為近年主流，樣態多是修讀雙主修、輔系或出國交換而延畢，其次則為以學生身份準備研究所或公職考試；非自願性延畢則多為在校成績欠佳，如無法讀完畢業門檻學分或語言門檻未達標。

由於延畢不再是逃避就業的手段，台大副教務長陳林祈表示，台大近年推動領域專長，便有部分學生選擇多花一個學期取得證書，延畢轉變為生涯規劃的方式，延畢生甚至是成績優異學生，以此從事輔系或雙主修。

陳林祈也分析，延畢也跟學習意願、家庭環境有關，學生若不急著就業可選擇畢業前到國外交換，背後想法是增廣見聞或把取得專業知識當作樂趣，畢竟在台灣讀大學不若美國必須付出高昂學費，學生多知道如何善加利用。

文大教務長方元沂表示，學校近年延畢人數比例無太大波動，加上已無退學機制，延畢多是學生自我考量。但也評估今年疫情趨緩，就業市場較去年畢業季回溫，預計會讓更多學生願意投入職場。

YES123人力銀行公關副理楊宗斌則分析，今年校園徵才期間未碰上三級警戒，隨後又遇上後疫情時代航空業、旅宿業等產業回溫，對文科學生學生找工作有利，且科技業也缺工擴編，就業市場可說「沒有悲觀的理由」。

楊宗斌談到，今年畢業生相較去年確實碰上較好的時機，學生傾向把握機會投入職場，若於春季謀得職缺便不會選擇休學一途，就業機會多也連帶降低延畢率。