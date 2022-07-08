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外語融入教保 幼童伴蔬菜說英文

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
為讓幼童從小習慣國際語言，新北市將多元語言作為幼兒園課程發展重點項目，今上午於中和國小附設幼兒園舉行「英語融入教保活動試辦分享會」。記者李定宇／攝影
為讓幼童從小習慣國際語言，新北市將多元語言作為幼兒園課程發展重點項目，今上午於中和國小附設幼兒園舉行「英語融入教保活動試辦分享會」。記者李定宇／攝影

為讓幼童從小習慣國際語言，新北市將多元語言作為幼兒園課程發展重點項目，今上午於中和國小附設幼兒園舉行「英語融入教保活動試辦分享會」，由教育局長張明文扮演廚師，與扮演蔬菜的幼兒一同煮咖哩進行英語融入遊戲。

新北市110學年度共有附設幼兒園、市立幼兒園及非營利幼兒園12間幼兒園，約100位教保員共同參與英語融入實驗，結合每月節慶、歌謠、遊戲及繪本，讓幼兒能自然接觸不同語言，進而開拓幼兒視野。

參與實驗的幼兒園依《幼兒教保及照顧服務實施準則》及《幼兒園教保活動課程大綱》辦理英語融入課程促進學習及國際了解。幼兒接觸外語採自然情境中融入，以統整方式實施。指導副教授陳湄涵指出，學前階段並非培養幼兒流利外語能力，而是著重提升幼兒對英語學習興趣，願意接觸多元文化。

中和國小校長呂郁原表示，中和國小附幼全部班級參與英語融入課程，雖然老師辛苦備課，但看到孩子學習成果就很開心。學前特教班老師廖蘭君也說，原本擔心部份學生學習英語課程進度，但是發現學生都非常喜歡英語，也有相當程度反應及理解感到很欣慰。

教育局長張明文表示，新北市自辦英語融入教保活動課程教學計畫，讓英語自然地融入既有的教保活動中，營造幼兒多元文化的學習氛圍。未來還會持續培訓教保服務人員並邀請幼兒園加入，增進英語融入教學的知能，讓更多幼兒能享受英語學習的快樂。

新北市110學年度共有附設幼兒園、市立幼兒園及非營利幼兒園12間幼兒園，約100位教保員共同參與英語融入實驗，結合每月節慶、歌謠、遊戲及繪本，讓幼兒能自然接觸不同語言，進而開拓幼兒視野。記者李定宇／攝影
新北市110學年度共有附設幼兒園、市立幼兒園及非營利幼兒園12間幼兒園，約100位教保員共同參與英語融入實驗，結合每月節慶、歌謠、遊戲及繪本，讓幼兒能自然接觸不同語言，進而開拓幼兒視野。記者李定宇／攝影

幼兒園 語言

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