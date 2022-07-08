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7旬補教師護生車禍受傷 勞動部用公彩回饋金助重返職場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉70歲女補教師「阿純」，10多年前一場車禍，2年多復健，留下左耳全聾、右耳聽力受損後遺症，失去自信，最近勞動部勞動力發展署雲嘉南分署助她重返職場，恢復自信。圖／雲嘉南分署提供
嘉義縣民雄鄉70歲女補教師「阿純」，10多年前一場車禍，2年多復健，留下左耳全聾、右耳聽力受損後遺症，失去自信，最近勞動部勞動力發展署雲嘉南分署助她重返職場，恢復自信。圖／雲嘉南分署提供

嘉義縣民雄鄉70歲女補教師「阿純」，曾連續3年獲優良教師獎，10多年前一場車禍，為保護學生，被車子撞上，齒顎全毀、左手斷三截，花2年多復健，仍留下左耳全聾、右耳聽力受損後遺症，失去自信，最近勞動部勞動力發展署雲嘉南分署助她重返職場，恢復自信。

雲嘉南分署說，公益彩券回饋金可以協助就業弱勢民眾找到工作，分署近3年補助雲嘉南區逾40個非營利組織或學校，辦理就業職能提升課程，協助近5千名民眾參與，輔導就業。

去年10月「阿純」獲松田崗蒙古渡假村錄取，聘她負責房務、餐廳助手，儘管過去從未做過勞力工作，但她樂觀說，「只要可以我就做！」希望可以讓更多人看到高齡就業優點，提供更多的就業機會！

70歲「阿純」珍惜得來不易工作機會，鼓勵高齡求職者「不要放棄，努力一定做得到」！「阿純」10多年前車禍，齒顎全毀、左手斷三截，2年多復健，讓她自信全無，不敢重返職場，醫師建議她「找份工作是最好的復健！」她才重拾找工作念頭。

「高齡就業真的沒有想像中容易。」重獲新生的「阿純」連牙齒咬合都需慢慢練習，一開始只敢在育幼院及廟宇當志工，得知雲嘉南分署補助飛雁創業育成協會辦促進弱勢族群就業課程，她報名，除旅館房務、餐飲服務的學習，還有職涯規劃、職場體驗及情緒管理等內容，讓她學到技能。

雲嘉南分署說，20日在台南文化創意產業園區，辦理計畫撰寫一對一精進班輔導課程，歡迎民間團體與高職、大專院校等單位報名，詳情可洽06-6985945轉1156。

復健 職場

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