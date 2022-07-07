補雀夾、酒糟擴香 金門學子創業營點子很在地

金門縣政府主辦的「金門縣探索創業營─夢想少年頭家」6日結業，學員三天內要完成產品企劃、模型製作、行銷推廣等任務，經過這番洗禮，個個收穫滿滿。

創業營是由聯合報教育事業部規劃課程、帶學生探索創業大小事，六組少年頭家從金門風土民情發想新產品，包括結合金門高梁特色、幫助入眠的「酒糟擴香」；解決金門孔雀太多造成農損的「補雀夾」；採用金門原料的淨水器；與金門林務所合作製作的文創音樂盒；寓教於樂的「金門特色撲克牌」及依金門電話亭製作的存錢筒。

「希望藉遊戲讓大家認識金門文化」，金城國中的楊甯鈞和同學設計的金門文化撲克牌上，以圖文介紹金門景點、生態、小吃與人物，再搭配遊戲教學與導覽地圖集點遊戲，讓使用者能全面認識金門。她表示，營隊課程除了創業相關知識，產品簡報任務讓她學到要簡潔精準的傳遞想法。

考量金門淡水資源有限，金城國中的蔡沛達同組同學設計的「錢水樓」淨水器，使用在地材料降低成本，希望能讓用便宜方法喝到乾淨的水。蔡沛達說，組員一起動腦完成企劃書很有成就感，但要把想像做成模型卻很難，也體驗到創業沒那麼簡單。

學員中，金城國中的許益滄也說，創業比想像的還複雜，以前從沒想過稅也是成本。金寧國中的陳及恩則表示，「發想創業產品時，討論很激烈，很有趣」。金門高中的李睿翎說，透過營隊認識了創業要準備什麼，會作為未來選擇大學科系的參考。

金門縣教育處科長楊珮瑤表示，金門很多家長期待孩子未來從事公職或教職，對創業相對保守，這次的創業營隊提供多面向探索機會，讓學生在國高中階段就初步了解創業是怎麼回事，對未來有更多想像。