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改變「美」的教育 台東新生國中老師楊鵲彬獲師鐸獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣新生國中老師楊鵲彬，放棄在西部都市任教的機會，22年前到地處偏遠的台東，把新美學概念帶入學校，並帶領團隊將美術班，蛻變整體競爭力均衡的資優班，獲今年「師鐸獎」殊榮。圖／楊鵲彬提供
台東縣新生國中老師楊鵲彬，放棄在西部都市任教的機會，22年前到地處偏遠的台東，把新美學概念帶入學校，並帶領團隊將美術班，蛻變整體競爭力均衡的資優班，獲今年「師鐸獎」殊榮。圖／楊鵲彬提供

教育部昨公布今年師鐸獎獲獎名單，台東縣新生國中老師楊鵲彬，放棄在西部都市任教的機會，22年前到地處偏遠的台東，把新美學概念帶入學校，並帶領團隊將過去刻板印象的美術班，蛻變整體競爭力均衡的資優班，獲師鐸獎殊榮。

「台東孩子資質不比西部都市差！」楊鵲彬說，藝術課程不單單只是學畫畫、學音樂而已，是可以豐富多元的培養及開發孩子的興趣，這部分台東孩子有這項潛能，他努力導入新美學概念，跨領域的課程，啟發學生潛能，讓學生學習過程更具整體性。

現年53歲的楊鵲彬，是雲林斗六人，22年前成功大學視覺藝術畢業後，考上研究所修教育學分，並取得教師資格，原本可以留在西部都市任教，但最後選擇地處偏遠的台東，一開始在大武國中代課1年，隨後轉入新生國中任教迄今。

楊鵲彬在新中任教21年，擅長活化藝術教育與跨域課程設計，同時也是教育部美感種子教師，導入「啟發學生潛能、創造孩子均衡的整體表現」的教育理念投入教學，並帶領團隊將西部標準，提升美術班整體競爭力，成為縣內一等一的資優班。

「會獲師鐸獎，讓他感到很意外！」楊鵲彬說，看到學生學習態度的轉變，並能有均衡的發展表現，這份榮耀不單單是他個人，也是團隊和學校的努力，「孩子成績好不好是個人的學習態度，重要的是學習過程，有沒有認真投入」。

楊鵲彬努力導入新美學概念，跨領域的課程設計，啟發學生潛能，讓學生學習過程更具整體性。圖／楊鵲彬提供
楊鵲彬努力導入新美學概念，跨領域的課程設計，啟發學生潛能，讓學生學習過程更具整體性。圖／楊鵲彬提供

台東 師鐸獎 教育部

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