遠距教學凸顯弱勢困境 民間送10台平板縮短教育落差

高雄市燕巢區慈德育幼院院內現有38名安置的孩童，先前受疫情影響，不少院內孩童因缺乏設備，導致遠距教學不易實行；在因緣際會下，獲民代幫助，媒合民間力量，今天順利送出10台全新ipad供育幼院使用。

慈德育幼院院長蘇淑慧說，幼院成立逾30年，院內現有38名安置的孩童最大年齡為18歲，最小才4歲；去年首次遇到遠距教學，因院區電腦設施設備及網路速度不足等問題，讓安置在院區不同年級的孩童，在軟硬體設備及授課配置上相當混亂。

蘇淑慧說，為兼顧孩童學習，經常發生一群孩童擠在一起觀看同一部電腦的窘境，還有孩童因授課進度不同而發生爭執，院方也曾向周邊學校借用器材，但當時各校遠距教學需求大，不僅借用設備不易，借了也未必好用。

她坦言，未來也不知疫情還會持續多久，但遠距教學，凸顯偏鄉及弱勢的數位落差。

有過先前的經歷，育幼院近期花費升級院內網路，但仍須四處籌措可用於線上教學的設備，因緣際會下，市議員李雅慧透過院內愛心媽媽得知此事，便透過企業媒合獲10台ipad今天捐至慈德育幼院，供孩童使用。

李雅慧說，現今的孩童擁有手機、平板、電腦是再尋常不過的事，反觀在育幼院裡的小孩，遠距教學所需的基本硬體設備卻相當匱乏，經過媒合，在日月光集團高雄廠、左營國中家長會長榮譽會長等民間單位幫忙下，才能捐贈ipad給院內孩童使用。