北市17%校園同意營養午餐漲價 高中最高漲到70元

物價上漲，學校營養午餐也面臨漲價壓力，台北市111學年度共有17%校園同意漲價，漲價額度在2至10元不等，調整後高中最高餐費70元、國中小65元。台北市餐盒食品公會表示，為維護學校飲食衛生安全及食材品質，雙北營養午餐的漲價周期為2至3年。

北市教育局副局長陳素慧表示，學校每年找午餐供應商，需要依照政府採購法，因此在契約期間不漲價，目前新的學年度許多學校正在採購招標中，近期學校向廠商詢價時確實有漲價趨勢，但依照北市規範，校園如果需調漲午餐費用，必須透過問卷詢問家長意願，問卷要有7成回收率，其中同意漲價需占6成，學校才能向廠商招標。

陳素慧表示，111學年度210多所學校有辦理午餐招標，當中17%同意漲價，漲價額度在2至10元不等，絕大多數是5元以下漲價，調整後高中最高餐費70元、國中小65元。

陳素慧表示，另外，111年起增加提供國中小學營養午餐有機蔬菜次數與種類，每周提供3次有機蔬菜及1次有機米；北市每年所提供有機蔬菜每周供應約23公噸、有機蔬菜及12公噸有機米，年補助1億5千萬元。

台北市餐盒食品公會理事長陳明信表示，因應疫情與國際物價上漲，以目前標案來看，台北市今年營養午餐漲幅5至10元不等；為維護學校飲食衛生安全及食材品質，雙北營養午餐的漲價周期為2至3年，越往南部周期越延長，約5至6年不等，此次算是周期調整。

有國小校長表示，國際物價喊漲，全民有感，因此家長普遍都能理解營養午餐價格調整，也希望漲價之後，也能提供較好的食材給學生。