避倫理反陷爭議？ 大學發營隊證書不同調 學生憂造假

為杜絕招生倫理難題，教育部今年三月曾向發函大專校院，若營隊活動涉及學習歷程檔案充實或準備，且有收費者，不得發放營隊證書。近來各大學暑期營隊陸續開跑，卻傳出北部某私立大學經濟系營隊要求學生不得在個人申請資料提及參與營隊的任何議題，也不會發證書，遭學員質疑是過度自我審查；也有人認為，部分大學營隊有發證書，部分因「怕踩紅線」沒發，若有人憑空杜撰根本沒親自參加過的營隊，大學教授也無從查證。

一名高中生日前錄取北部某私立大學營隊，營隊注意事項中卻聲明「本營隊與學習歷程無任何關聯，請學員勿在個人申請中提到參與本營隊的任何議題」，但該生認為，去營隊的理由就是想寫入學習歷程；另名高二學生認為，營隊提供的參與證明就好比「教師認證」，造假問題更難收拾。

本報致電該私大營隊總召，他坦言，營隊不發證書且不讓學生提及營隊內容的理由，是依據教育部公文。但教育部對此僅表示，樂見各大學協助高中學生探索興趣，但大學若明示或暗示高中學生「付費」參加這項營隊或活動，就可以拿到「參與證明」當作學習歷程檔案，或學會如何製作大學喜歡的備審資料，將衍生嚴重招生倫理爭議，反讓備審資料淪為軍備競賽。

一名國立大學行政主管表示，教育部說營隊不能與學習歷程「準備」相關，各大學會各自解讀。他認為，教育部應把份際、樣態寫得更清楚，才能化解大學跟高中之間的誤解，才不會「因噎廢食」。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽認為，學生參與營隊後本來就獲得證明，何況大學營隊多是探索科系性質，教育部一句話卻讓大學「避過頭」；全教總理事長侯俊良則說，大學端應回歸營隊目的，若學校是提供學生多樣探索，去強調系所專業，不是特地要給學習歷程檔案，大學端無須過度自我審查，「這個東西沒有絕對性」。

教育部說，若有營隊或活動經教育部查處確有違反者，除學校就須對相關人員追究責任，並檢討改進報部外，教育部也將對於類此招生嚴重疏失予以糾正，並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款依據。