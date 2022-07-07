111年考招新制衝擊大！補教名師陳立給高一新生的五大備戰攻略

111學年考招新制上路，考試路徑越益繁複，除了學科組合多變，多元學習歷程更是能否錄取關鍵，許多父母、高中階段學生更是憂心忡忡。針對今年度高一新生的苦，陳立教育集團創辦人陳立提出五大備戰攻略，提供高一新生在入學前做好充足準備，成功迎戰111考招新制。

陳立教育創辦人陳立老師認為：「數學不是算出來的，數學是想出來的。核心素養不該被當成學問看待，簡單來說只是一個人所應具備的知識、能力和態度，綜觀這些要素，從學生時代到畢業進入社會工作，它是連貫性的累積歷程。」 圖／陳立教育提供

攻略一：熟悉考招新制硬規則陳立表示，「熟悉考招新制硬規則」是備戰第一個關鍵，只有先了解遊戲規則，才能針對考試目標，排好時程、往對的方向努力。

111學測新制包括考科5科變6科，原本的國、英、數、社會、自然，數學變為數學A、數學B兩種難度，數學A因應大學端理工高需求，內容較數學B更為深入，學生依據志願學校科系參採內容選擇考科，事前做好科系條件蒐集相當重要。

111年新考招制度為了高三學習的完整，過往繁星推薦、個人申請集中在3到5月舉行，如今申請入學時程延後至高三課程結束後的5至6月舉行，但仍然以學科能力測驗的成績為基礎，加上在校成績與學科外其他特殊表現，方能成為擠進理想大學的關鍵要素，因此高中三年學習能否穩扎穩打相當重要。

此外，111年開始「指定科目考試」改名「分科測驗」，原本10科改為考7科，包括數學甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物等七考科；至於國文、英文、數乙不考，國文、英文採計學測成績替代，升學管道相對窄化。

攻略二：學習歷程佔比重，回歸學習正常層面申請入學的第二階段甄試，「學習歷程」至關緊要，主要呈現的是學生在校期間的表現，根據今年第一屆新式考制驗證，在校成績是大學老師審查考生時的第一印象分數；也就是說，平日學科成績是擠進理想學校的核心關鍵。

陳立建議，學生每學期務必完成在校師資認證，增加申請校系時的有利條件，並扎實學習把握每一次的成績考查，也無須因為歷程，制約了社團選擇，只要培養主動積極的學習狀態，讓學習回到正常狀態，會更有機會進入理想科系。

新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育提供

攻略三：參採考科組合多，找到最佳勝出策略陳立建議，不論是準備學測、分科測驗前都一定要先想好志願，事先蒐集科系的採計科目，設計「勝出策略」，想想要選擇那些科目加強？選修哪些學群組合？哪些科目有加權對自己有利？

他舉例，就像是投資理財一樣，不是資本額最多的人可以賺最多，而是能找到「投資最佳組合解」的人，事前對科系了解越清楚，越能有效迎戰，進入最理想科系。

攻略四：認識自己，追求理想大學科系「不要忘記自己真實的樣子，認識自己、清楚方向」雖然熟悉考招新制，也做好準備，但過往許多學生其實缺乏對自我的理解，導致在科系選擇上陷入焦慮茫然；陳立強調，務必找到自己的興趣與熱情之所在，才能選到適合理想的系所目標。

陳立表示，近年來社會氛圍改變，願意尊重孩子多元發展，讓孩子適性學習來選填志願，但不論是哪一個科系，都有各自的夢想大學排行榜，學生只有提早規畫學習方向、認真備戰，才能搶進理想大學科系。

攻略五：正向學習心態，培養抗壓能力除了備戰的硬方法以外，陳立也建議，高一新生和家長，面對接下來的三年學習之路，要擁有正確學習心態，培養抗壓能力。

壓力的來源大多來自「關係的焦慮」，例如孩子擔心父母對自己的成績不滿意，影響自己在父母心中的觀感，親子關係處於高壓狀態。身為父母，可以鼓勵孩子「我知道你很辛苦，我們會全力支持你！」身為兒女，可以感謝父母「我知道你們希望我好，謝謝你們一直陪著我！」先處理關係，減少焦慮壓力。

此外，也應該適度紓壓，不論是聽音樂、看電影、跑步，在不影響學習的前提下，只要找到適合自己方式，可以讓心情變好，就可以讓學習和休憩取得平衡。

陳立教育不遺餘力經營讓學子安心的學習環境，不僅嚴格落實各項防疫措施，推動服務數位化，在疫情期間確保了所有陳立學子受教的便利與權益；更是積極打造學科、學測、學習歷程三學共構的一站式升大專業平台！ 圖／陳立教育提供

遵循五大備戰攻略 安心前行陳立表示，高一新生面臨111考招新制雖然有些惶恐，但畢竟有108課綱三年累積下來的經驗可以參考，加上已經越來越知道如何與疫情共存，只要遵循五大備戰攻略，相信就能安心前行，透過高中三年學習累積，進入理想大學系所。

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