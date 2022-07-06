教育部公布師鐸獎完整名單 72名優秀師獲殊榮

教育部今天公布111年師鐸獎獲獎名單，今年計有163名候選人，共計選拔出72名獲獎者，其中男性34名、女性38名；校（園、院）長19名、教師52名、軍護人員1名；依教育階段別，則有幼兒園2名、國小33名、國中12名、高中14名、特殊教育2名、大專校院9名。

教育部表示，師鐸獎選拔分初審、決審兩個階段，經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士代表組成17人決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度、行政合作與公共關係等遴選標準進而評選。

任職桃園市蘆竹區海湖國小的訓導主任張哲溢，該校是桃園市最北邊的學校，也是弱勢生達50％以上的農工型學校。他曾遇到叛逆的阿福，因家中經濟不佳，脾氣火爆常打架滋事，當時他心想，「既然他精力那麼充沛，就找他來獨輪車隊」。一開始阿福就因為騎不好而大發脾氣，但師生並沒有放棄，二年後參加全國獨輪車賽，阿福贏得100公尺競速第一、雙人花式表演冠軍，讓學生看見自己的優點。

任職台北市萬華國中的教師陳台瓊，求學時曾遭遇挫敗，深刻體認老師對學生的重要性，他高中階段接觸特殊教育領域，進入萬華國中任職後，秉持所學，堅守國中特教老師一職達20餘載，協助北市偏鄉身障生學習。而她視學生如子的付出奉獻，許多身障生由被助者的角色翻轉，推己及人，幫助他人，也間接地擴充影響力，讓特殊教育不再孤單。

任職於成功大學的特聘教授湯銘哲，藉著擔任教育行政的機會力行實踐。留學期間受到優良老師典範影響而改變志向，回國後專注於醫學教育，嚴謹治學，也用自由開放的方式引領學生跳脫成規框架。他帶領跨領域的醫學科學團隊，戮力科學研究與醫學人文，並對罕見皮膚疾病的人文關懷做出社會貢獻，餘載至今，教學研究服務之熱忱有增無減，並且樂此不疲。

為表達對獲獎教師的感謝與鼓勵，教育部將於今年9月27日在陽明山中山樓辦理表揚大會，師鐸獎獲獎者將由總統頒贈獎座，並由教育部致贈行政院院長獎章，以及教育部部長獎狀以資表揚。

今年獲獎名單網路版：https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/8/relfile/7844/84941/ee789ce6-a559-4dc8-b69d-88a091d1a3a0.pdf