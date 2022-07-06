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全國大專院校與高中職教官暑期研習 扮演校園安定力量

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
教育部常次林騰蛟表示，感謝教官扮演校園安定力量，總能第一個到達現場照顧學生，遭遇重大緊急事件也能立即跨縣市動員與支援服務。圖／高雄市教育局提供
教育部常次林騰蛟表示，感謝教官扮演校園安定力量，總能第一個到達現場照顧學生，遭遇重大緊急事件也能立即跨縣市動員與支援服務。圖／高雄市教育局提供

教育部111年軍訓人員暑期工作研習今天起一連三天，分三梯次在高雄蓮潭會館舉行，由全國大專院校與高中職教官出席參加，並邀請各級學校學務人員擔任講座分享校園安全經驗。教育部常次林騰蛟表示，感謝教官扮演校園安定力量，總能第一個到達現場照顧學生，遭遇重大緊急事件也能立即跨縣市動員與支援服務。

受到新冠疫情影響，已停辦兩年的軍訓人員暑期工作研習今天開訓。林騰蛟表示，因為有教官同仁在校園的付出與貢獻，才能共同營造安全永續的友善校園。未來教官面臨轉型與離退的問題，希望透過研習活動，將過去經驗傳承給學務創新人力，繼續為校園安全付出心力。

研習課程內容包含教官轉型與校安機制說明、數位化時代延伸的「數位性別暴力」課程、教學現場所需的「學生事務重要法規說明」，與「校安維護、教官離退與學創人員經驗分享」等課程。現場透過實際經驗分享方式，強化校園安全防護實務面向，高雄市教育局主秘吳文靜也感謝教官人員，平日對維護校園安全付出辛勞。研習活動也安排參加研習的教官參訪蓮池潭，走訪左營舊城眷村。

高雄市教育局主秘吳文靜也感謝教官人員，平日對維護校園安全付出辛勞。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局主秘吳文靜也感謝教官人員，平日對維護校園安全付出辛勞。圖／高雄市教育局提供
教育部111年軍訓人員暑期工作研習分三梯次在高雄蓮潭會館舉行，由全國大專院校與高中職教官出席參加。圖／高雄市教育局提供
教育部111年軍訓人員暑期工作研習分三梯次在高雄蓮潭會館舉行，由全國大專院校與高中職教官出席參加。圖／高雄市教育局提供
教育部111年軍訓人員暑期工作研習分三梯次在高雄蓮潭會館舉行，由全國大專院校與高中職教官出席參加。圖／高雄市教育局提供
教育部111年軍訓人員暑期工作研習分三梯次在高雄蓮潭會館舉行，由全國大專院校與高中職教官出席參加。圖／高雄市教育局提供

教官 教育部 軍訓

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