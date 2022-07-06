苗縣國中小、幼兒園教師甄選初試 1085人爭取212缺額
苗栗縣國中小、幼兒園新進教師下學年共開缺212人，今天分別在苗栗高中、竹南國中辦理甄選初試，縣長徐耀昌上午到苗栗高中考場，為考生加油並慰勉試務人員辛勞，期待徵選作業圓滿，維護學生受教品質。
縣府教育處指出，苗栗縣111學年度國小及幼兒園甄選開列新進教師缺額共201名，共有1007人報考，將選出554人參加複試，甄選分為一般地區組、偏遠地區組及原住民族組，類別共9類，包括一般教師、具英語專長教師、身心障礙教師等，初試於苗栗高中辦理，預計16日辦理複試。
國中教師甄選開缺11名額，有78人報考，將錄取33人參加複試，甄選類科包括資訊科技及生活科技，初試於竹南國中辦理，預計17日辦理複試。
徐耀昌、教育處長葉芯慧及教育處團隊上午到苗栗高中視察試場防疫措施並為考生加油，同時慰勉試務人員。葉芯慧表示，兩場教師徵選都配合中央流行疫情指揮中心規定辦理，考場在考試前一天完成消毒並提醒考生應試期間全程佩戴口罩，校園入口處並須測量體溫，另有備用考場提供發燒考生使用。
徐耀昌表示，苗栗縣重視教育發展，盼培育優秀學生為國民教育注入活力，國中小及幼兒園教師徵選過程公開、公正、公平，吸引許多外縣市教育工作者參加，期待考生錄取後一起為苗栗教育打拼，成為苗栗縣國中小教育發展的推手。
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