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新北成立4家公托中心釋出210個名額 7月9日開放報名

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜悄悄赴板橋國中關心視察公托中心完工狀況。圖／新北市社會局提供
侯友宜悄悄赴板橋國中關心視察公托中心完工狀況。圖／新北市社會局提供

新北市第103至106處公共托育中心如期籌備完成。位於板橋國中、板橋大觀國中、中和積穗及永和秀朗等4處公托在今日正式啟用，共可收托210名0至2歲嬰幼兒，民眾從7月9日下午2時30分起可以使用網路報名，7月13日下午5時截止，屆時如登記人數超過收托名額，將於7月15日上午10時辦理公開抽籤。

考量疫情關係，4家新設公托並未舉行聯合開幕，僅由社會局透過網路影片公布。新北市長侯友宜日前也悄悄赴板橋國中公托中心視察關心。

侯友宜表示，孩子們待在公托中心的時間僅次於家裡，公托如同「第二個家」，因此在裝修工程與教室布置下足功夫，營造出家庭溫馨的氛圍感，也培育專業托育人才，建立照顧關係的依附感，在疫情時期，對於環境衛生更是要嚴格把關。

侯友宜說，社會局用影片紀錄孩子開箱的喜悅，以孩子的眼光實際走訪公托的每一角落。包含採光明亮的接待區，溫馨童趣的多功能空間，暖色調的感統訓練活動區，和圖書閱讀及藝術創作等區域，讓孩子可以不受拘束地徜徉、探索。

侯友宜表示，公共托育政策是新北市最重要的施政目標之一，經過11多年來的努力，家外送托率從8%達到如今的41%，遠高於全國平均數。目前總收托數為5497人，超越其他5都收托總和，可說是「一都抵五都」，在年底前還會陸續增設，務必達成政見「公托翻倍成長」120家的目標。

社會局長張錦麗說，這新增的4家公托分別收托45至60名、0至2歲嬰幼兒，共可收托210名。7月9日下午2時30分起開放網路報名，7月13日下午5時截止，若登記數超過收托數，將於7月15日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

板橋國中公托中心溫馨明亮的多功能空間。圖／新北市社會局提供
板橋國中公托中心溫馨明亮的多功能空間。圖／新北市社會局提供
板橋國中公托中心暖色調的感統訓練活動區。圖／新北市社會局提供
板橋國中公托中心暖色調的感統訓練活動區。圖／新北市社會局提供

新北市長 侯友宜 托育

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