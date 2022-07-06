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和睦國小校長陳振興、溪口國中教師黃馨儀雙獲師鐸獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
師鐸獎得主嘉義縣和睦國小校長陳振興(右三)。圖／嘉縣府提供
師鐸獎得主嘉義縣和睦國小校長陳振興(右三)。圖／嘉縣府提供

教育部師鐸獎評選結果日前出爐，嘉義縣和睦國小校長陳振興、溪口國中教師黃馨儀同獲師鐸獎殊榮。

嘉義縣府教育處說，陳振興任教31年，歷經9年一貫至12年國教的課程轉變，除自我精進教學，也運用擔任嘉縣社會領域輔導召集人、教育部中央輔導團社會領域諮詢教師等經驗，帶教師專業成長。

面對行政大逃亡年代，用「互助成事，共學成長」理念，形塑校園行政與教學相互支援與信任氛圍，逐步穩定校務推動節奏，歷年帶領學校榮獲教育部品德教育特色學校、國家環境教育獎優等、能源教育標竿學校銀獎、嘉縣特色認證標竿學校、創意發明展世界賽及全國賽金牌等多項殊榮，辦學績效卓著。

陳振興來自布袋鎮過溝庄務農家庭，因家境清寒，求學受老師協助與鼓勵，深信教育能翻轉偏鄉學生未來，老師能影響學生一輩子。

歷史教師黃馨儀在溪口國中任教14年，擅長歷史活化教學與跨域課程設計、教學行政領導及校本課程規劃，秉持「成為孩子重要他人，協助學生發現潛能、創造自我價值、擁有自信的領袖風範」教育理念，近期致力於科技跨域課程與無人機教育基地發展，使學生有自信與成就感。

黃馨儀推動科技創造偏鄉優勢，溪口主要產業農業，發展重點運用農業無人機及智慧工具等多項新興農業科技，嘉縣成立全國無人機研發中心，黃馨儀藉科技及無人機課程實施，培養學生成為國家未來科技人才。

黃馨儀說，14年前考正式老師，因錄取考生放棄，讓她備取考上成為正式教師，所以她很珍視得來不易教職生涯。在偏鄉學校10餘年，看到學生學習態度轉變，從習得無助到勤學不倦，身為翻轉教育偏鄉教師，倍感榮幸。

師鐸獎得主嘉義縣溪口國中教師黃馨儀(左)。圖／嘉縣府提供
師鐸獎得主嘉義縣溪口國中教師黃馨儀(左)。圖／嘉縣府提供
師鐸獎得主嘉義縣和睦國小校長陳振興(站立者)。圖／嘉縣府提供
師鐸獎得主嘉義縣和睦國小校長陳振興(站立者)。圖／嘉縣府提供
師鐸獎得主嘉義縣溪口國中教師黃馨儀。圖／嘉縣府提供
師鐸獎得主嘉義縣溪口國中教師黃馨儀。圖／嘉縣府提供

偏鄉學校 教育部 嘉義

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