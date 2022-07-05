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「後悔當老師」台灣比率高於美澳 台師大打造支持樞紐

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
臺師大打造教師效能支持樞紐 (TEACHub)，並召開成果發表記者會。圖／台師大提供
臺師大打造教師效能支持樞紐 (TEACHub)，並召開成果發表記者會。圖／台師大提供

教師是令人疲憊和壓力龐大的職業之一。台師大今天公布相關研究數據，台灣國中教師「後悔」當教師的比例高於日本、美澳等國，絕大多數老師更曾思考過從事他行會不會比較好。台師大對此打造「教師效能支持樞紐」系統，透過情緒支持等，提升教師教學效能與熱忱。

台師大副校長宋曜廷和社會情緒教育發展中心研究員張存真參與經濟合作暨發展組織執行的國際大型教育調查（TALIS），台灣於2018年首次參加，蒐集全台202所國中、共3835名國中教師參與調查並進行資料分析。

調查顯示，九成以上的台灣國中教師都認同「個人效益」和「社會效益」兩類因素是選擇成為教師的重要原因，且同意比率都高於日本和 TALIS國際平均，顯示教職在台灣仍是一個具吸引力的職業。

研究也顯示，國中教師於班級經營、教學效能、學生投入等三個向度上，自評為多或做到非常多的比率均高於日本，並與TALIS平均和美、英、澳等國相近，代表台灣教師對自己教學具有一定程度信心。

但研究也指出，值得注意的是，台灣國中教師想調校、後悔選擇教職與考慮轉換職業的比例卻顯著高於TALIS平均。後悔決定當老師TALIS平均為9.1，日本、美國、澳洲得分均不超過10，英國則為12.7，台灣卻高達12.9；想過是否改作他行的TALIS平均為33.8，台灣則高達60.6，遠高於日本、英國和美澳。

對此，台師大亦協助教師強化專業效能、促進專業成長，以此打造「教師效能支持樞紐」系統，提供教師包含情緒支持、教師增能、教師輔導等項目，提升教師的自我效能、教學熱忱以及工作滿意度，期能增強全體教師幸福感。

台師大表示，教師效能支持樞紐包含教學效能、心理效能和測驗工具，可透過研習、教案分享、諮商輔導資源等，持續協助教師成為具專業力與執行力的良師。

台師大

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