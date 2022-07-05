論文抄襲最重撤銷學位 教育部統計5年有24件

教育部今天指出，根據學位授予法，論文若遭認定抄襲最重將撤銷學位，據教育部最新統計，近五年間學位撤銷案件共計24件。

政治人物論文爭議時有所聞，2020年高雄市長補選期間，國民黨籍候選人李眉蓁也曾被爆出論文抄襲，後宣布放棄中山大學碩士班學歷止血，但依照學位授予法，學位未有自行放棄一途，最終仍由中山大學審查後決議撤銷李眉蓁碩士學位。

桃園市長參選人林智堅雙碩士論文均被踢爆抄襲，依學位授予法第17條規定，若入學資格或修業情形不實或舞弊；以及論文、成就證明、書面報告、技術報告、專業實務報告造假或變造、抄襲，上述兩種狀況均可撤銷學位證書。

教育部亦統計，符合學位授予法第17條情事並撤銷學位案件，大專校院107至111年共計有24件，其中107年5件、108年11件、109年5件、110年3件，111年迄今則尚無件數。

對於林智堅深陷論文門一案，教育部也說，已經訂定「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，學校應依照原則和學位授予法查處。依規定，若學校收到具體檢舉和證據資料，依照處理原則和校內學術倫理相關規定程序，應於收件次日起4個月內完成查處作業，並須將結果提報教育部。