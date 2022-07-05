高中最後一名的人現在在幹嘛？ 他成3家餐廳老闆 當年學霸現況曝光

天生我才必有用，即使學生時期成績不理想，進入社會後仍有機會翻身，扭轉人生。一名網友表示，高中時他是最後一名畢業的，雖然有考上大學但沒有去就讀，現在是3家義式餐廳的老闆，於是他想問問網友們，「你們當時高中最後一名的人現在都在幹嘛？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他表示，高中時他是文組後段班也是最後一名畢業的，後來指考錄取到一所私立大學但他沒有去讀，高中畢業後，他開著發財車到處賣三明治，現在已成為3家義式餐廳的老闆，當年高中第一名的同學現在是中研院的研究員，於是他不禁好奇網友們，「當時高中最後一名的人現在都在幹嘛？」。

網友紛紛表示，「當畫家」、「高階警官」、「私立大學被退學，摸摸鼻子回家幫忙收房租過活前幾年結婚了」、「高中最後一名那位拿了雙碩士之後，又拿了博士，都是國立的」、「在荷蘭當助理教授享受人生，然後第一名在臺灣當教授」、「接了家裡工廠，最近又換一台保時捷了」、「我啊，當可憐工程師」、「我，在外商上班...」、「兩個倒數的，一個當警察、一個數學老師」、「我阿，現在靠領股利在過活」、「我，現在在晶圓廠當IT」、「在路邊撿回收」、「我班最後一名家裡有錢，出國留學回來現在在中央當官，真心不騙，不過他是憑實力，不是關說進去的」、「富二代去瑞典玩一年音樂，現在遊山玩水，國中的畢業後就去機車行實習，現在已經出師自己開業了，很勵志」。

不過，有網友則認為，「除非是最後一名本人，不然沒人會在乎或是記得誰是最後一名吧？ 除非，最後一名的是風雲人物或是惡名昭彰」、「我覺得記得最後一名是誰的比較厲害，很有同理心」、「高中不就同溫層...」、「高中的最後一名跟班級中段班差距不大吧，入學已經篩過了」。